Музей Транспорта Москвы представил инсталляцию о Константине Мельникове в зале ожидания Северного речного вокзала

Музей Транспорта Москвы представил новую инсталляцию в своем поп-ап пространстве на Северном речном вокзале. «Архитектор, который видел будущее» — третий проект в рамках цикла «Мастерская инженера будущего», который посвящен главной теме выставочных проектов музея в 2022 году – футурологии в транспорте.

Выставочный проект рассказывает о наследии выдающегося архитектора К.С. Мельникова, его уникальной личности и новаторскому подходу к проектам.

«Константин Мельников – один из самых ярких представителей архитектуры конструктивизма. Он родился в Москве и оставил значительный архитектурный след на карте города. Один из его шедевров – гараж для грузовых машин на Новорязанской улице, 27 – станет зданием постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы. Сейчас архитектурный ансамбль находится на реставрации, ему будет возвращен первоначальный облик. Уже в конце 2024 года мы представим горожанам и гостям столицы наследие Мельникова в новом качестве», – рассказывает директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Центральным объектом инсталляции стал механический макет гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Он детально демонстрирует, каким станет здание после реставрации: будут демонтированы поздние пристройки, появится минус первый этаж, на котором разместятся метровагоны, а на первый этаж вернется габаритный общественный транспорт.

Инсталляция «Архитектор, который видел будущее» рассказывает предысторию возникновения гаража для грузовых автомобилей, об этапах его строительства, эксплуатации и о будущем шедевра конструктивизма. Архитектурным обрамлением выставочного проекта стала декоративная конструкция, повторяющая элементы дома Мельникова на Кривоарбатском переулке.

Материалы для инсталляции были представлены Государственным музеем архитектуры имени А.В. Щусева и Государственным музеем Константина и Виктора Мельниковых.

Инсталляцию можно увидеть с 08:00 до 20:00 в зале ожидания Северного речного вокзала в течение трех месяцев. Вход бесплатный.

Адрес Северного речного вокзала: Москва, метро Речной вокзал, Ленинградское шоссе, 51.

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