Наука ради прекрасного: Политехнический музей — об изобретениях, вдохновленных женщинами

Как керосиновые лампы помогали в укладке волос? Сколько весили первые фены? Каким образом зонт мог защитить девушку от нападения? В преддверии 8 Марта Политехнический музей приготовил восемь историй появления предметов из своей коллекции, без которых трудно представить будни женщин.

1. Фен

Прародитель современного фена был сконструирован в 1900 году инженерами немецкой фирмы Sanitas. Он представлял собой стальное устройство, напоминавшее садовую лейку с деформированным носиком и деревянной ручкой. Агрегат весил около двух килограммов и работал за счёт энергии двигателя внутреннего сгорания. В 1920-х годах американцы модернизировали фен — значительно уменьшили его вес и размер, а также придумали регулятор температуры. В 1941 году была зарегистрирована немецкая торговая марка Foen. Впоследствии это стало именем нарицательным — этим словом сегодня называют все приборы для сушки.

На фото: теплоэлектровентилятор ручной, производитель — Московский завод электроаппаратуры, 1960–1968, СССР, Москва

2. Щипцы для завивки волос

Специальные электрические печки для нагрева щипцов для завивки волос — щипцегрелки — появились на рубеже XIX–XX веков. До изобретения таких приборов подмастерья парикмахеров грели щипцы для завивки на угольных утюгах или керосиновых лампах. С течением времени эти устройства совершенствовались, у них появились терморегуляторы и возможность работы в автоматическом режиме.

На фото: щипцы для завивки волос с электрическим нагревателем, конец XIX века — начало XX века, Западная Европа (предположительно)

3. Несессер

Nécessaire в переводе с французского языка означает «сундучок». Несессеры появились в конце XVII века. Такие компактные чемоданчики брали в путешествие мужчины. В них они возили средства гигиены, различные косметические и письменные принадлежности. В начале XVIII века несессеры стали брать с собой в дорогу и женщины — теперь к содержимому прибавлялись ещё и швейные принадлежности. Несессеры были популярны вплоть до середины XX века. Сегодня они вновь стали неотъемлемой частью женского быта.

На фото: несессер для рукоделия с музыкальным устройством и предметами рукоделия, начало XIX века, Швейцария

4. Вибромассажёр

В начале ХХ века вибрационный массаж был одним из самых популярных видов терапии. В коллекции Политехнического музея хранится механический вибромассажёр VeeDee, который был известен в некоторых странах как Venivici. Этот прибор использовался в домашних условиях для лечебного и косметического вибрационного массажа различных участков тела.

На фото: вибрационный механический массажёр Venivici, начало XX века, Великобритания, Лондон, Германия, Берлин

5. Зонт

Считается, что первый зонт появился более 3000 лет назад в Китае или Египте. Тогда это был аксессуар знатных и богатых особ, символ достатка и власти. В Индии и Монголии зонты крепили к трону. Этот предмет имел и сакральный смысл. Египтяне считали, что зонты должны быть и у богов. Индийцы утверждали, что на небесном дворце сидят обезьяны с большими белыми зонтами. В буддизме зонт — один из восьми знаков счастья, который должен защищать от дурных помыслов. Женщины впервые стали ходить с этими аксессуарами в Риме. Первый эксклюзивный зонт был у королевы Марии-Антуанетты. После Первой мировой войны изящные женские зонты уступили место практичным — бумажным, защищающим от солнца, и клеёнчатым, спасающим от дождя. В Америке в середине XX века женский зонт использовался и для защиты от злоумышленников: после нажатия на ручку в глаза нападавшего выпрыскивался слезоточивый газ.

На фото: зонт женский, 1950–1960 (предположительно), СССР

6. Веер

Первый веер со встроенным механизмом появился ещё в XVIII веке. Во второй половине XIX века было зарегистрировано очень много различных механических моделей вееров — были и веера-бинокли, и веера-лорнеты, и веера-зонтики. В начале XX века в моду вошли так называемые зефиры — маленькие ручные трёхлопастные вентиляторы. Впервые патент на такой механический веер был выдан изобретателю Георгу Кайзеру в 1901 году.

На фото: веер механический «Зефир», производство — компания Георга Кайзера, 1901–1910 (предположительно), Франция, Париж

7. Дамская сумочка

По данным археологов, первые сумки стали делать более 4000 лет назад. Находки в египетских гробницах, сохранившиеся рисунки и барельефы указывают на то, что высокопоставленные лица и даже сами фараоны носили сумки. В эпоху Средневековья сумки шили из мешковины и кожи, а носили их, спрятав в складках одежды. В эпоху Возрождения их стали делать из шёлка и бархата, расшивать нитями, украшать драгоценными камнями. В сумках носили духи, табакерку, бальную книжку, зеркальце и веер, а в театральных – ещё и бинокль. Мода на сумки постоянно менялась, но представить женский гардероб без такого аксессуара до сих пор абсолютно невозможно.

На фото: сумка дамская театральная, 1935–1940, СССР, Ленинград

8. Кухонный комбайн

В конце 1950-х — начале 1960-х годов в домашнее хозяйство активно внедрялись различные кухонные машины, в том числе универсальные —УКМ, позже получившие название «кухонный комбайн». Машина включала мясорубку, соковыжималку, овощерезку, картофелечистку, миксер, кофемолку и тестомесилку. Электропривод такой машины имел один, два или три шпинделя для крепления насадок, что давало возможность одновременно выполнять 2-3 операции.

На фото: машина кухонная универсальная, производитель — Пресненский машиностроительный завод, 1958, СССР, Москва

Все эти и ещё более 200 тысяч изобретений находятся в Открытой коллекции Политехнического музея в Технополисе «Москва». С некоторыми из них можно познакомиться на ближайших обзорных и тематических экскурсиях по фондохранилищу музея — 6 и 9 марта. Узнать подробное расписание экскурсий, а также других мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню, можно на сайте Политехнического музея.

Также на страницах Политехнического музея в социальных сетях опубликована подборка научно-популярных книг, написанных женщинами-учёными. Эти книги и множество других фирменных товаров музея можно заказать в интернет-магазине Политеха.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.