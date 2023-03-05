Как развивать ребенка вне стен школы?

Далеко не каждая школа прививает детям любовь к знаниям: у большинства она ассоциируется со строгими правилами и запретами. В результате дети саботируют учебу, и общий уровень усвоения программы падает. Но ведь каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего будущего, не так ли? Алексей Панов, гейм-дизайнер, методист и автор нескольких программ в сети детских лагерей Дружите.ру, рассказывает, как обучать через игру и прививать любовь к развитию не через наказание, а через интерес и любопытство.

Почему именно игра?

Игра по определению нереальна, а значит все, что происходит в ее рамках, воспринимается ребенком не так серьезно, как если бы это происходило в обычной жизни. Так мы избавляемся от страха ошибиться, который парализует желание пробовать что-то новое. Игра — безопасное пространство для обучения.

Как игра связана со школьной программой?

По сути, никак, и не надо пытаться связать игровой досуг со школой. Ведь большинство детей от этой школы устали и сопротивляются попыткам усадить их за парту на каникулах. Поэтому самый адекватный путь — встроить обучение новым навыкам в развлекательную программу. Уроки должны восприниматься как квест на пути к победе, а не как обязаловка. Чтобы было понятнее, давайте разберем на примерах.

История

У нас есть лагерь «Штормград» — это псевдоисторический сеттинг, где дети попадают в Средневековье, но в необычное. Сюжеты смен строятся на реальных событиях, которые когда-то произошли в истории, но с долей магии и сказочных существ. Когда они возвращаются домой, они лезут в книжки, чтобы заново прожить то, что случилось с ними в лагере — и становятся фанатами истории.

Английский

Или, например, лагерь по мотивам фильмов о Гарри Поттере (или другой тематический лагерь), где 80% времени вожатые и дети говорят на английском языке. В такой ситуации обучение языку происходит в естественной среде и подкрепляется положительными эмоциями от пребывания в Хогвартсе.

Экономика

Гораздо понятнее узнать ценность денег на примере. В игровой форме дети изучали базу: что такое инфляция, ресурсы, инвестиции. У нас был свой фондовый рынок, акции — и была возможность поторговать ценными бумагами за виртуальную валюту. Лучше попробовать на «листочках», чем ребенок впервые получит такой опыт во взрослой жизни.

Информатика

На одной из наших смен, дети строили ракету, чтобы улететь с планеты. Кончено же, по игре. В рамках одного из заданий нужно было смешать разные виды топлива так, чтобы оно не взорвалось, и ракета влетела. Это можно было связать с химией, но мы связали с информатикой: в основе лежали задачи на комбинаторику из ЕГЭ. Вдумайтесь: дети в 12-13 лет с интересом решали задания из государственного экзамена для выпускников.

А в чем смысл игры? Почему нельзя просто заставить ребенка?

Заставить можно только зубрить материал, а увлечение и интерес — дело исключительно добровольное. При разработке игры мы учитываем все 4 типа игроков (достигаторы, социальщики, исследователи и охотники) и делаем так, чтобы каждому было интересно участвовать в процессе.

Что в итоге?

Вовлекаясь в игру, ребенок с большой жадностью поглощает все знания, которые ему предлагают. Этот интерес остается с ним навсегда: он уносит его с собой на школьные занятия и учится усердно уже по собственной инициативе, а не «из-под палки».

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