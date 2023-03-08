Экспозиция Третьяковской галереи, павильон «Атом» и арт-объект «Лента Мебиуса»

ВДНХ — визитная карточка Москвы и одно из самых посещаемых мест столицы. На огромной карте уникального городского пространства постоянно появляются новые точки. В этом году откроются разные экспозиции и пешеходные маршруты, запланированы сезонные мероприятия — в Зеленом театре в теплое время года будут выступать артисты, а «Техноград» приглашает молодежь на профориентационные курсы, рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«ВДНХ — не просто парк, а современный архитектурный и культурный кластер. И он продолжает развиваться. Каждый год открываются новые творческие, познавательные, гастрономические площадки. 2023-й — не исключение. Скоро поклонники искусства смогут побывать на постоянной выставке Третьяковской галереи в историческом павильоне “Центральный”, а в новом павильоне “Атом” разместится экспозиция для тех, кто интересуется наукой и технологиями. Еще одна новинка года — ландшафтный арт-объект “Лента Мебиуса”, многоуровневый пешеходный маршрут протяженностью более 300 метров», — поделилась Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

От Третьяковской галереи до сада пяти чувств

В павильоне № 1 «Центральный», который первым встречает гостей выставки, скоро откроется экспозиция шедевров Государственной Третьяковской галереи. На ней представят 40 произведений искусства: картины, скульптуры, мозаики и другие работы художников прошлых лет и современности.

В Ландшафтном парке ВДНХ появятся «Лента Мебиуса» и сад пяти чувств (зрение, слух, обоняние, осязание и вкус). Это непрерывный пешеходный маршрут в форме знака бесконечности. Высота конструкции будет доходить до восьми метров над землей.

Музейный город ВДНХ пополнится Музеем молочной промышленности и Политехническим музеем.

Увидеть самую масштабную в стране выставку о ядерных технологиях скоро можно будет в строящемся павильоне «Атом». В новом проекте здания применили уникальное техническое решение — нависающую на высоте 53 метра над землей консоль. Павильон площадью более 25 тысяч квадратных метров одновременно готов принять до 4,5 тысячи человек.

Главные события года

Каждый год на ВДНХ разрабатывают новые концепции различных сезонных мероприятий, что дает возможность предлагать новые варианты проведения досуга для гостей в самых разных сферах: от образования до гастрономии.

2023 год станет особенным с точки зрения масштаба и разнообразия событийной программы. При этом выставка останется одной из главных площадок для проведения мероприятий в День Победы, День России, День города и других праздников.

Летний сезон традиционно начнется с запуска фонтанов. Уникальный фонтанный комплекс, куда входят знаменитые «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», — одна из главных достопримечательностей столицы. К началу сезона работы фонтанов готовят зрелищное шоу с участием артистов Имперского русского балета. Зрители увидят танцевальные номера, отражающие стихию воды в разных ее состояниях, под классические произведения Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского и других композиторов.

Одним из самых масштабных событий лета станет Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», посвященный традициям разных регионов России и стран СНГ. Программу запланировали и ко дню рождения ВДНХ — в этом году выставке исполнится 84 года.

В легендарном Зеленом театре все лето будут выступать известные музыканты и популярные комики. А еще в 2023 году планируют активно развивать театральное направление в стенах Дома культуры, там представят насыщенную программу от Театра комедии.

Зимой масштабно отметят 10-й, юбилейный сезон работы катка на ВДНХ. Кроме того, москвичей и гостей столицы пригласят на традиционные зимние мероприятия: празднование Нового года и Рождества, катание на лыжах, флешмобы, мастер-классы и танцевальные программы, а еще удивят новыми форматами.

Проект «Знание. ВДНХ» представит новые культурно-просветительские программы. В этом году запланировано несколько тематических проектов, приуроченных к крупным юбилейным датам: 200-летию со дня рождения Александра Островского, 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского.

Новые предложения ВДНХ готовит и для гурманов. В 2023 году здесь планируют презентовать собственную линейку фирменных продуктов. Сегодня на выставке работает самая крупная система общественного питания среди парков Москвы. Здесь круглый год можно попробовать блюда разных народов России и стран мира: открыто свыше 180 точек общественного питания, способных одновременно принять 12,7 тысячи посетителей. Ежегодно их посещают свыше шести миллионов человек.

Новые решения для комфорта гостей

В прошлом году на платформе «Город идей» организовали краудсорсинг-проект, посвященный развитию ВДНХ. От москвичей поступило 1,6 тысячи предложений, многие из которых реализуют в 2023 и 2024 годах. Например, в планах создать новые тематические маршруты.

Сегодняшняя стратегия ВДНХ — сделать огромное пространство выставки максимально функциональным и удобным. Сейчас здесь ходят бесплатные электробусы, есть прокат велосипедов, роликов и самокатов, зарядные станции для электротранспорта, а также парковки, в том числе открывшийся в 2022 году многоуровневая парковка почти на тысячу мест. В ближайших планах — интеграция маршрутов в систему московского транспорта и создание инфраструктуры, позволяющей добраться до любой точки ВДНХ за 15 минут.

С января этого года на ВДНХ действует программа для москвичей, жителей других регионов России и стран СНГ, которые были удостоены медалей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) и Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) за значимые достижения и за разработки. В числе первых карту вручили Александру Григорьеву. Он удостоен серебряной медали на выставке 1989 года за решения в области информационных технологий. Спортивного журналиста Владимира Судакова в 1986 году наградили золотой медалью ВДНХ за популяризацию здорового образа жизни. Еще один лауреат — Марина Широкова — обладатель бронзовой медали 1984 года за организацию научно-технического творчества молодежи. Карта, в частности, позволяет бесплатно посещать Музей ВДНХ, центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово», павильоны «Макет Москвы», «Умный город» и другие. Список будет пополняться.

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