Робостанция на ВДНХ приглашает вместе отметить Старый Новый год

Робостанция проводит Старый Новый год: пройдет последний в этом году показ Элементарной Елки 3.0, Дед Мороз вручит подарки юным посетителям, а также все желающие смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее и получить памятный робосувенир.

Все новогодние праздники Робостанция принимала гостей, знакомила их с роботами и превращалась в новогоднюю лабораторию благодаря физико-химическому шоу «Элементарная Елка 3.0». Дети проводили настоящие научные эксперименты, создавали инженерные сувениры и веселились на бумажной дискотеке Деда Мороза.

Дед Мороз успел забрать все письма, оставленные детьми на выставке, выполнил обещание и выбрал 10 счастливчиков, которым уже в этот день вручит подарки! Среди пожеланий гостей были конфеты, куклы, машинки и даже бутерброд.

Старый Новый год для многих россиян — второй шанс начать новую жизнь, а для тех, кто не успел посетить новогоднее шоу с научным подходом в праздники, — это еще одна возможность заглянуть на него. Также, в этот день, состоится финальный показ Элементарной Елки 3.0, где детям предстоит вместе с веселыми учеными расшифровать заколдованное письмо и зажечь главный элемент праздника — новогоднюю Елку!

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