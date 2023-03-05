Eva-йога: новое концептуальное направление йоги от DEvi Club

Казалось бы, что можно придумать нового в современной йоге, переполненной самыми разными направлениями. Новое концептуальное направление было создано в стенах женской йога-студии физического и ментального здоровья DEvi Club. Eva-йога появилась на стыке психологии и физического совершенствования, преследуя главную цель: доказать, что каждая девушка прекрасна и достойна своей любви к себе, принятию и восхищению. Это достигается благодаря особому формату.

«Eva-йога – абсолютно новое авторское направление, благодаря которому все представительницы прекрасного пола смогут выстроить отношения с собой и своим телом через принятие и любовь. На занятиях нам всегда хочется научить гостей видеть себя такими же красивыми, какими их видят окружающие, и не бояться, что что-то не получится», - комментирует основатель женской йога-студии физического и ментального здоровья DEvi Club Элла Казарян.

«Полюбить себя» - фраза, которая стала скорее попсовой, но все равно не очевидной: все говорят, что полюбить себя надо, но мало кто толком объясняет как именно. Кроме того, часто девушки отказываются от групповых занятий из-за внутренней неуверенности и стеснения при работе перед зеркалом. Все дело в том, что наше сознание в первую очередь заостряет внимание на собственных недостатках. Так и появляется неосознанный страх, что их увидят и остальные участники группы. Во время медитации, которая также являются частью сценария занятия, все внимание направлено на свое отражение, поэтому присутствие кого-то рядом практически не замечается, а комфортная атмосфера позволяет не думать о других, а учиться выстраивать диалог с собой. Глубокое погружение в процесс также способствует переключению сознания на рефлексию, через выполняемые упражнения.

«Выполнение асан и медитации переплетаются с осознанием привлекательности тела, его уникальности и красоты. Это достигается через сочетание психологии и телесных практик. Основная задача − распуститься как бутон лотоса, проникнуться любовью к своему телу, перестать стесняться его, научиться наслаждаться собой и каждым моментом жизни. У этого направления нет ограничений или возрастных цензов, но создано оно только для прекрасного пола», - комментирует тренер по йоге и пилатесу женской йога-студии физического и ментального здоровья DEvi Club Эльвира Зиаи.

Для того, чтобы лучше погрузиться в занятие и познание своего тела, рекомендуется заниматься в минимальном количестве одежды. Шортики и топик будут самым подходящим вариантом, чтобы тело чувствовало себя открыто и свободно, а девушка была сконцентрирована исключительно на себе.

Тренеры студии помогают и направляют во время занятий, благодаря чему Eva-йога проходит максимально мягко и комфортно. Именно при таком подходе каждая женщина шаг за шагом становится ближе к принятию себя и своего тела.

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