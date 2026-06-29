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Москва

Вдохновение эпохой: как «Шереметев-фест» перенес гостей ВДНХ в начало XIX века

By: T1

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Фото: пресс-служба ВДНХ

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В парке «Останкино» завершился второй иммерсивный фестиваль «Шереметев-фест», который в этом году был приурочен к 275-летию графа Николая Петровича Шереметева. Мероприятие, собравшее свыше 18 000 участников, было посвящено теме «Великолепная эпоха» и воссоздало атмосферу светской жизни конца XVIII — начала XIX века.

Специальным гостем фестиваля стал потомок рода, граф Петр Петрович Шереметев, который обратился к публике с приветственным словом. Для гостей работали интерактивные зоны: реконструкторы у главного входа разыгрывали сцены дворянского быта, а фотозона «Экипаж» позволяла ощутить себя участником графского приема.

По словам Елены Жук, первого заместителя генерального директора ВДНХ, фестиваль нацелен на изучение истории усадьбы через призму быта, моды и традиций той эпохи. В программу вошли лекции, мастер-классы, театральные постановки, квесты и игровые зоны.

Ключевыми партнерами события выступили музей-заповедник «Останкино и Кусково», Государственный музей Л. Н. Толстого, Центр национальных конных традиций, Малый театр и проект «Светлица». В рамках фестиваля прошла премьера спектакля «Расстроенная семья» по пьесе Екатерины II, а также выставка-ярмарка ремесленных изделий. Завершило фестиваль шоу спецэффектов, стилизованное под исторические световые иллюминации.

В прошлом году «Шереметев-фест» впервые прошел на ВДНХ с программой «Искусство отдыхать» о русском модерне начала XX века.

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