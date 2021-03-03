В парке «Сказка» встретят Международный женский день

По случаю Международного женского дня парк «Сказка» в Крылатском устраивает самый волшебный праздник для дам, с 13 до 16.00: яркая вечеринка с единорогами,выступление звездного артиста Кирилла Андреева и зажигательный танцевальный марафон. Радужные эмоции и приятные подарки ждут 8 марта всех девочек, мам и бабушек.

С 13:15 танцевальный марафон с участием детских коллективов. ​От танцев в этот день удержаться будет просто невозможно, ведь это будет самый зажигательный весенний флэшмоб.

Единороги из волшебной страны появятся в парке «Сказка» к 13:45. С ними можно будет танцевать, играть и веселиться, и даже отправиться в увлекательное приключение с испытаниями, заданиями и призами.

С помощью магической дружбы гости смогут преодолеть все испытания и на весь день зарядиться радужным настроением!

Особенным сюрпризом для посетителей парка «Сказка» станет музыкальное поздравление с праздником от звездного артиста Кирилла Андреева, в 14:45.

Всех гостей ожидают сладкие подарки, веселые конкурсы и розыгрыши от партнеров.

Подарите своим любимым женщинам любого возраста волшебные эмоции!

Участие в празднике бесплатное. Вход на территорию парка «Сказка» свободный.

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