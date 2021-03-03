В парке «Сказка» встретят Международный женский день

По случаю Международного женского дня парк «Сказка» в Крылатском устраивает самый волшебный праздник для дам, с 13 до 16.00: яркая вечеринка с единорогами,выступление звездного артиста Кирилла Андреева и зажигательный танцевальный марафон. Радужные эмоции и приятные подарки ждут 8 марта всех девочек, мам и бабушек.
С 13:15 танцевальный марафон с участием детских коллективов. От танцев в этот день удержаться будет просто невозможно, ведь это будет самый зажигательный весенний флэшмоб.
Единороги из волшебной страны появятся в парке «Сказка» к 13:45. С ними можно будет танцевать, играть и веселиться, и даже отправиться в увлекательное приключение с испытаниями, заданиями и призами.
С помощью магической дружбы гости смогут преодолеть все испытания и на весь день зарядиться радужным настроением!
Особенным сюрпризом для посетителей парка «Сказка» станет музыкальное поздравление с праздником от звездного артиста Кирилла Андреева, в 14:45.
Всех гостей ожидают сладкие подарки, веселые конкурсы и розыгрыши от партнеров.
Подарите своим любимым женщинам любого возраста волшебные эмоции!
Участие в празднике бесплатное. Вход на территорию парка «Сказка» свободный.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.