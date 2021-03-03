На ВДНХ приходит Музыкальная Весна

Весна в оранжерее павильона № 14 Республики Азербайджан на ВДНХ начинается с серии традиционных живых концертов. На предстоящей неделе гости Главной выставки страны услышат шедевры классики, хиты культовой группы АВВА и музыку XVIII века в авторском исполнении. Мероприятия проходят с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

4 марта в 20:00 состоится концерт «Цветочная рапсодия», где участники квартета «Мелодион» представят шедевры классической музыки. В программу выступления струнного квартета войдут избранные произведения Моцарта, Вивальди, Баха, Мориа, Пьяццоллы и других великих композиторов.

5 марта в 20:00 продолжит музыкальную неделю в оранжерее ВДНХ концерт «Вокруг органа» барочной капеллы «Золотой век». Его музыканты виртуозно владеют многими видами старинных инструментов — органа, клавесина, барочных струнных. В предстоящую пятницу для посетителей павильона Республики Азербайджан коллектив даст инструментальные концерты эпохи барокко. Музыка Баха, Генделя и других знаменитых композиторов XVIII века в сочетании с сопрано придется по душе поклонникам традиционной классики.

6 марта в 20:00 студия камерной музыки Simple Music Ensemble исполнит в своей авторской интерпретации знаменитые композиции немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера. Прозвучат саундтреки к таким известным фильмам и мультфильмам, как «Человек дождя», «Король Лев», «Принц Египта», «Скала», «Гладиатор», «Ангелы и демоны», «Перл-Харбор», «Начало», «Интерстеллар» и «Робот по имени Чаппи», к сериям фильмов «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь», «Шерлок Холмс», а также к популярным компьютерным играм.

В воскресенье, 7 марта, в 20:00 квартет «Мелодион» порадует зрителей ВДНХ мировыми хитами одного из самых успешных коллективов за всю историю поп-музыки — группы АВВА. «Dancing Queen», «Happy New Year», «The Winner Takes It All», «Mamma Mia» — знаменитые композиции в зажигательном и ярком по эмоциональному накалу исполнении струнного квартета гарантируют непередаваемую атмосферу на концерте и отличное настроение всем присутствующим.

8 марта в 20:00 пройдет праздничный концерт ASET (Асет Самраилова) и джаз-рок-проекта Electro Machine. Репертуар ансамбля — авторская музыка и оригинальные аранжировки известных джазовых стандартов и мировых хитов. В творчестве коллектива органично сочетаются элементы джаза, рока, соула, хип-хопа, фанка, что создает превосходную почву для новаторства и демонстрирует многогранность музыкального искусства.

На концертах предусмотрена специальная рассадка зрителей на увеличенном расстоянии друг от друга. Соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы с заполнением зала на 50%. Посетителям необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим.

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