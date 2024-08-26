Как удерживать внимание зрителей: актриса Алла Рид поделилась секретами мастерства

Удерживать внимание зрителей на протяжении всего выступления довольно не просто. Зачастую идеального владения своим материалом и харизмы бывает мало. Чтобы поддерживать интерес аудитории к своему выступлению, необходимо располагать определенным инструментарием, который позволит создать непрерывный контакт с залом и оставить о себе положительное впечатление.

Зрительный контакт

Создать ощущение постоянного «живого» общения со своей аудиторией можно с помощью зрительного контакта. Когда-то ораторов, например, учили визуально выбирать среди собравшихся людей конкретного человека и сосредоточить внимание на нем, чтобы не сбиться с мысли, либо смотреть словно сквозь слушателей. Это большая ошибка. Подобная манера выступления − проявление неуважения к зрителям, у которых складывается ощущение, что они здесь не важны. Если вы работаете для своей аудитории и искренне хотите завоевать ее интерес и внимание, обязательно время от времени старайтесь переводить свой взгляд с первых рядов на средние, а затем на более отдаленные, с правой стороны зала на левую. Постоянно делать это не стоит, лучше выбрать определенные моменты или паузы. Таким образом у выступающего человека создается сильный и прочный контакт со зрителями.

Игра голосом

Голос является визитной карточкой каждого человека и одним из беспроигрышных способов привлечения, а также удержания внимания. Вы можете играть интонацией, тембром, создавать многозначительные паузы, выделять особенно волнующие моменты. Ваш голос должен быть разным, выражать каждую эмоцию, которую необходимо донести до слушателя. Чем лучше вы владеете своим главным «инструментом» при выступлении и умеете звучать по-разному, тем больше шансов оставить неизгладимый след в памяти аудитории и добиться стойкого интереса к себе.

Импровизация

Импровизация помогает обратить на себя внимание аудитории, установить контакт и сделать свое выступление ярким и запоминающимся. Вы можете явить публике нечто личное, отойти от заданного сценария и взаимодействовать с ней напрямую. Если человек умеет искусно и тонко импровизировать, обращаться к своему зрителю и получать живую отдачу, значит, он в совершенстве владеет даром держать аудиторию в постоянном напряжении, эмоциях. У многих профессионалов есть своя изюминка, позволяющая вызывать мощный отклик публики, но даже если вы еще не нашли ее, никогда не поздно продолжать искать свой уникальный стиль.

Проживание образа

Каждый зритель, приходя на выступление, мечтает об увлеченности процессом, проживании целого калейдоскопа чувств, но очень часто бывает так, что после 15-20 минут многие собравшиеся начинают отвлекаться, и вот здесь все зависит от таланта человека на сцене вновь завладеть вниманием аудитории. Как этого добиться? Проживать свой образ от начала и до конца. Для того, чтобы зацепить публику, не столь важно наличие впечатляющих визуальных эффектов под рукой. Случается, что артист, певец или оратор просто взял паузу, находясь в образе, но выполнил прием так, что весь зал вместе с ним затаил дыхание. Это абсолютное проживание образа от первой и до последней минуты, которое говорит о высшем мастерстве, что, разумеется, потребует оттачивания практических навыков и увлеченности своим делом.