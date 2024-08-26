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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Любимые российские актеры

editor
By editor
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павел прилучный

К Международному дню актера, который отмечается в мире 26 августа, аналитики онлайн-кинотеатра KION опросили жителей России и выяснили, что их привлекает в профессии актера, как часто они смотрят российские сериалы и кого считают любимым российским актером.

61% опрошенных признались, что в детстве мечтали стать актером или актрисой. По словам респондентов, в этой профессии их привлекает творчество (57%), знакомства с интересными людьми (51%), популярность (46%), возможность путешествовать (46%), престижность (24%), динамичный рабочий график (15%).

Своим любимым российским актером 47% опрошенных назвали Павла Прилучного, а 56% признались, что готовы выбрать для просмотра фильм или сериал только по причине того, что в нем играет Павел Прилучный. Также любимыми российскими актерами опрошенные называли Дмитрия Нагиева (35% опрошенных), Глафиру Тарханову (28%), Павла Деревянко (26%), Александра Петрова (23%). 

77% опрошенных рассказали, что знают Прилучного по роли Игоря Соколовского в сериале «Мажор», 39% – по роли Мэджика в сериале «Жизнь по вызову», 22% – по роли Максима Морозова в сериале «Закрытая школа», 18% – Сергея Звягинцева в сериале «Желтый глаз тигра», 13% – аксима Маврина в сериале «Предпоследняя инстанция», 12% – Родион Долгов в сериале «Метод Лавровой», 10% – Сергея Евдокимова в сериале «В клетке». 

57% опрошенных заявили, что смотрели сериал «Жизнь по вызову». 43% респондентам этот сериал посоветовали знакомые, 31% привлек звездный актерский состав, 20% заинтересовали рекламные материалы, еще 20% – замысловатый сюжет. 

49% респондентов смотрят российские сериалы несколько раз в неделю, 27% – несколько раз в месяц, 13% – несколько раз в год, 6% – реже одного раза в год, 5% затруднились с ответом. Больше всего любителей российского кинематографа респондентов в возрастной категории от 55 лет – 54% опрошенных рассказали, что смотрят отечественные сериалы несколько раз в неделю. 

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