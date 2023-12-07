Продажи в «Читай-городе» подтверждают итоги «Большой книги»

«Читай-город» сравнил результаты «Большой книги» с продажами за год в сети и выяснил, за какие книги читатели проголосовали рублем в 2023 году.

5 декабря состоялась церемония награждения Национальной литературной премии «Большая книга». Сеть книжных магазинов «Читай-город», лидер книжного рынка и соучредитель премии, представляет рейтинг самых популярных финалистов премии. За основу исследования взят шорт-лист премии (15 произведений) и составлен ТОП-5 по продажам в штуках за 2023 год.

Лидер рейтинга – победитель премии 2023 года, Евгений Водолазкин с романом «Чагин». Книга вошла в топ сети с первых дней продаж и входила в топовые списки выставки non/fiction и ярмарки «Красная площадь». Роман посвящен тому, как феноменальная способность запоминать любой текст становится испытанием для главного героя.

На втором месте – городское фэнтези «Оккульттрегер» Алексея Сальникова. Автор стал призером «Большой книги», заняв третье место. Действие книги происходит в 2019 году. События разворачиваются вокруг оккульттрегера Прасковьи, чья работа – сохранять тепло в остывающих городах и быть связующим звеном между ангелами и демонами.

На третьем месте – роман Юрия Буйды «Дар речи», посвящен московской аристократии советской эпохи. Автор стал победителем «Большой книги», заняв второе место.

«Михаил Шолохов. Незаконный» Захара Прилепина – четвертое место в рейтинге продаж «Читай-города». Такое же место биография Шолохова заняла в шорт-листе по мнению экспертов премии. Кроме этого, книга стала победителем в номинации «Читательское голосование».

Замыкает топ-5 гротескный роман в духе Рэя Брэдбери «снарк, снарк. Книга 1. Чагинск» Эдуарда Веркина. Автор занял третье место в номинации «Читательское голосование».

Таким образом, читательские предпочтения посетителей книжных магазинов совпадают с экспертным мнением жюри.