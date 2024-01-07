Проект «Знание. ВДНХ» подвел итоги 2023 года

Флагман культурно-просветительской и образовательной деятельности ВДНХ — «Знание. ВДНХ» — проводит мероприятия с 2016 года и объединяет актуальные темы, ведущих ученых, исследователей, популяризаторов науки и экспертов из различных областей науки и искусства. В 2023 году в проекте приняли участие более 36 000 человек. Для них было проведено свыше 680 мероприятий, посвященных темам науки, культуры, искусства, литературы, музыки, кинематографа, космических исследований и технологий.

В прошлом году проект разделили на два направления — Лекторий ВДНХ и Арт-лаборатория ВДНХ.

Ключевыми спикерами Лектория ВДНХ в 2023 году стали Евгений Водолазкин, Станислав Дробышевский, Вячеслав Дубынин, Максим Кронгауз, Владимир Сурдин, Егор Москвитин, Айрат Багаутдинов, Алексей Семихатов, Дмитрий Побединский, Ольга Сварник, Михаил Котов, Кирилл Светляков и другие известные ученые, исследователи, популяризаторы науки, эксперты из различных областей науки и искусства.

Традиционно большая часть лекционной программы ВДНХ была посвящена «вечным» темам искусства и культуры. О том, может ли литература влиять на общество и что происходит в современном литературном процессе, гости ВДНХ смогли поговорить на встрече с известным писателем, лауреатом премии «Большая книга» Евгением Водолазкиным. Бестселлер как явление современной культуры обсуждали с литературоведом, доктором филологических наук Евгением Жариновым.

Для Арт-лаборатории ВДНХ были специально созданы театральные спецпроекты и иммерсивные спектакли с артистами Студии театрального искусства С. Женовача и авторского театра «Эскизы в пространстве». Яркими событиями года стали постановки ведущих театральных мастерских и театров: Мастерской Брусникина, Театра наций, артистов Большого театра и Театра им. Немировича-Данченко, а также выпускников ведущих театральных вузов.

Осенью состоялся цикл из трех лекций сотрудницы Государственного Русского музея, искусствоведа Валентины Горловой «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». А главный специалист Государственной Третьяковской галереи, историк искусства Кирилл Светляков читал большой цикл лекций о советской культуре, разработанный специально для Лектория ВДНХ.

Также на площадках Выставки проходили традиционные летние «Литературные среды» и «Медиапонедельники» журфака МГУ, где обсуждались актуальные медиатренды, лекции цикла «Листая школьную программу» и встречи Читательского клуба в Музее «Слово» «Школьная классика для взрослых».

Ключевыми мероприятиями направления Арт-лаборатории ВДНХ стали концерты джазовой и экспериментальной, фолк- и этномузыки на крыше павильона «Рабочий и колхозница» и в Музее «Слово», циклы лекций музыковеда Олеси Бобрик «Как слушать музыку» и доцента кафедры истории музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Даниила Топилина «Картины мира в музыке», интерактивные музыкальные программы для детей «Музыкальная консерватория» и «Музыкальные загадки».

Как всегда, с успехом проходили концерты на Выставке в павильоне «Космос» в рамках проекта «Музыка под куполом». В подкупольной зоне красивейшего павильона ВДНХ посетителей радовали своим творчеством Петр Термен и Игорь Гольденберг, Вадим Эйленкриг, Jukebox, ARTEMIEV, «Мегаполис», ZOLOTO.

Одним из важных научно-познавательных проектов прошедшей осени стал фестиваль «Проектируем будущее», который ВДНХ провела совместно с фондом «Будущее время». За четыре дня работы фестиваля на площадках восьми павильонов Музейного города ВДНХ состоялось 111 мероприятий для детей и взрослых: презентации, научные дебаты, тематические мастерские, интеллектуальные игры. Фестиваль объединил популяризаторов науки, представителей креативных индустрий, архитектуры, медицины, экологии, образования, транспортных решений, урбанистики и промышленного дизайна, чтобы не просто рассказать гостям о возможном будущем, но и попробовать спроектировать его. Фестиваль посетили более 1500 человек.

Особое внимание на ВДНХ в 2023 году было уделено теме космоса и авиации. Знаковыми событиями года стали новый цикл лекций «Межзвездные странники» Леонида Еленина о кометах, астероидах и иных небесных телах, цикл лекций «Человек и самолет» Юлии Швидкой об особенностях управления самолетом. А в рамках проекта «Уроки в космосе с Федором Юрчихиным» посетители встретились с женщиной-космонавтом Еленой Серовой.

В Центре «Космонавтика и авиация» также состоялись циклы лекций: «Космические профессии» — о том, куда пойти учиться будущим покорителям космоса, «Искусство в космосе», где говорили, в частности, о том, зачем построили Стоунхендж и почему на средневековых иконах Луна и Солнце вращаются вокруг Земли, «Космический дайджест» — о главных новостях по теме космоса. А из лекций нового цикла «Записки космического врача» можно было узнать, что такое космическое здоровье, как действовать, если космонавт заболел в полете, и какие изобретения из космической программы вошли в привычную нам «земную» жизнь.

Большой популярностью пользовался ставший уже традиционным цикл встреч «Субботний кофе в «Космосе». В уютной обстановке лектория приглашенные спикеры и гости обсуждали за чашкой кофе актуальные темы и новости науки.

Увлекательным стал 2023 год и для киноманов. Поклонники, ценители и знатоки кино смогли посетить лекции, посвященные истории и развитию кинематографа, они состоялись в рамках цикла «PRO Kино». Также на ВДНХ прошел цикл кинопоказов «Немое кино в «Космосе» с живым саундтреком от Петра Термена» и кинофестивали: «Святая Анна», Cinepromo, «Телемания», Московский международный кинофестиваль дизайна в павильоне «Рабочий и колхозница».