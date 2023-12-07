В Москве открылась фотовыставка, посвященная экологичности алюминия

В московском в парке «Лианозовский» открылась фотовыставка «Почему металл – «зеленый»?. Она продлится до конца декабря, после чего фотовыставка продолжит свою работу в парке «Ангарские пруды» (январь) и этнографической деревне «Бибирево» (февраль). Посетители фотовыставки смогут ознакомиться с уникальными свойствами алюминия и узнать, почему этот металл считают одним из самых экологичных материалов на Земле. Сегодня алюминий является не просто лидером экологической повестки в России и мире, но и незаменимым материалом в строительстве, авто- и судостроении, энергетике, товарах народного потребления и других отраслях.

Сделано в России

Россия является одним из ведущих мировых производителей алюминия, но еще и родиной одного из самых «зеленых» производств. Выпускаемый компанией РУСАЛ сплав ALLOW INERTA по технологии инертного анода позволяет сократить выбросы парниковых газов с учетом прямых и косвенных энергетических выбросов до 0,01 тонны C02 на тонну алюминия. Данная технология стала следствием поступательного движения участника Алюминиевой Ассоциации к достижению углеродной нейтральности и стремлению компании к популяризации использования материалов, оказывающих наименьшее влияние на окружающую среду.

В конце 2023 года 20 тонн сплава ALLOW INERTA впервые поставлено для производства пищевой фольги, что позволит дополнительно укрепить ее экологичные свойства. Алюминиевая фольга – незаменимый упаковочный материал на кухне. Она не пропускает свет, жидкости и бактерии. Продукты, упакованные в фольгу, хранятся дольше, что также ценится и в профессиональном сегменте – барах и ресторанах.

Все большую популярность обретает алюминий и в упаковке питьевых напитков. Алюминиевая банка не только обладает защитными свойствами и практична в транспортировке, но и может похвастаться одним из самых быстрых жизненных циклов среди тары для напитков. От момента продажи до следующего появления банки на полке магазина проходит всего 60 дней. За это время ее успевают купить, использовать, переработать и использовать повторно.

Маршрут построен

В современном транспорте большое количество алюминиевых элементов. Легкий и прочный металл позволяет устанавливать новые рекорды скорости, снижать нагрузку на пути, перевозить больше полезного груза. Так, современные скоростные поезда «Сапсан», «Иволга», «Ласточка» состоят из цельносварных алюминиевых кузовов, что позволяет последней достигать скорости в 160 км/ч и перевозить пассажиров, к примеру, из Москвы в Нижний Новгород всего лишь за 4 часа.

Снижение массы вагона – больше полезного груза внутри. Эта «аксиома» особенно популярная у производителей сыпучих грузов, в том числе и минеральных удобрений. В 2022 году саранская компания «РМ Рейл» представила рынку алюминиевые вагоны-хопперы нового поколения, чья грузоподъемность увеличилась до 79 тонн, объем кузова – до 111 м3, а масса тары, в свою очередь, снизилась до 21 тонны. По сравнению с аналогами из стали, использование алюминия дает до 10% экономию общей массы на перевозку одной тонны сыпучего груза (3-8 тонн).

Незаменим алюминий и в автомобилестроении, причем как в автомобилях с ДВС, так и в инновационных электромобилях. По оценкам экспертов, применение 1 кг алюминия в конструкции транспортного средства экономит до 10 литров бензина на каждые 2000 км. Меньшая масса электромобиля позволяет пройти большее расстояние на одной зарядке, что является одним из ключевых показателей электротранспорта, особенно в условиях поездок между городами. Экологичность металла не заканчивается во время использования автомобиля, но и продолжается после завершения эксплуатации – около 90% металла при утилизации транспортного средства подлежит переработке и повторному использованию. К слову, при получении вторичного (переработанного) алюминия используется всего около 5% энергии (по сравнению с первичным производством).

Научный подход

Институтом легких материалов и технологий (ИЛМиТ) был разработан алюминий-скандиевый сплав 1581, который уже активно испытывается в судостроении. Сплав содержит до 0,03% скандия – это улучшает механические свойства без потери коррозионной стойкости конструкций. Испытания, проведенные производителем лодок и катамаранов из Ростова-на-Дону – компанией BRO, продемонстрировали увеличение прочностных характеристик судна на 30%, что позволяет использовать алюминиевый лист меньшей толщины и существенно снижать вес судна. Для владельцев лодок это преимущество можно использовать по-разному, например, сократить расходы на топливо или установить более мощный мотор.

Инновационность технологий с использованием алюминия активно приходит и в другой сегмент промышленности – мостостроение. До 2017 года в России существовал лишь один мост из алюминиевых сплавов, построенный в 60-х годах прошлого века мост «Коломенский» в Санкт-Петербурге. При активном участии Алюминиевой Ассоциации реализовано более 18 пешеходных переходов в разных регионах страны, включая Москву, Нижегородскую, Тульскую, Рязанскую и Самарскую области, Красноярский край. Одной из причин такой популярности стали экологичные свойства конструкций – их срок службы составляет более 70 лет, они не требуют специального ухода (а значит – минимальные затраты на эксплуатацию), а после завершения жизненного цикла моста можно будет отправить алюминиевые конструкции в переработку, тем самым компенсировав часть затрат при строительстве. В настоящее время 63 мостовых сооружения находятся в разной степени реализации, включая экспортные проекты пешеходных мостов, которые востребованы за рубежом в силу своих уникальных экологических свойств!

Особенность алюминиевого мостостроения – быстровозводимость. Изготовления мостокомплектов (типовых быстровозводимых мостов из алюминиевых сплавов) проходит таким образом, что на их монтаж уходит не более суток. Благодаря высокой степени готовности детали поставляются с завода на строительную площадку, а сам мост собирается как конструктор, без дополнительной механической обработки.

У металла нет плохой погоды!

Алюминий используется в любых климатических условиях и не теряет своих свойств. Сооружения из алюминия мало подвержены разрушению при пожарах, а при низких температурах металл становится более прочным. Его можно использовать в диапазонах температур от -80C до +300С.

Другим преимуществом алюминия в строительстве является его светопропускаемость. Современные жилые дома все чаще состоят из остекления «в пол». Применение алюминиевых систем позволяет на 15% увеличить естественное освещение в помещении. Это достигается благодаря установке оконных систем с узким алюминиевым профилем. Кроме того, современные системы – «теплые», что позволяет сохранять в помещении комфортную температуру, даже зимой вне зависимости от площади остекления.

В строительстве, особенно высотном, вес металлоконструкций значительно снижает стоимость строительства здания – за счет меньшей глубины фундамента и меньших ресурсов, задействованных в процессе. Сегодня алюминий становится основным материалом при строительстве жилых, коммерческих зданий, реализаций программ реновации и реставрации зданий. Так, светопрозрачные купола из алюминиевых сплавов, созданные компанией «Несущие системы» из Новосибирска, установлены на знаковых зданиях двух столиц – в московском Политехническом музее на Лубянке и консерватории им. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Алюминиевые конструкции не только защищают внутреннее пространство зданий от непогоды, но и увеличивают полезное пространство исторических зданий.

Применение современных алюминиевых сплавов 8176 и 8030 в проводке жилых зданий позволяет достигать экономии проекта до 45%. По мнению руководителя сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации, генерального директора ГК «Москабельмет» Павла Морякова, такие преимущества, как стоимость (до 60% дешевле аналогов), снижение контрафакта и меньший вес – делают целесообразным применение алюминиевых кабелей в реализации самых масштабных строительных проектов, например, реновации жилого фонда. Замена на кабели из алюминиевых сплавов позволяет застройщику сэкономить до 6 млн рублей на строительстве 27-этажного здания, что равноценно 2-м однокомнатным квартирам.

«Современные условия диктуют жесткие требования к применяемым материалам, начиная с безопасности и технико-экономических показателей и заканчивая требованиями по экологичности и эстетической привлекательности сооружений. Алюминий на 100% отвечает этим требованиям и по праву считается «зеленым» материалом», - отмечает председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.