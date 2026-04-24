Домой366INFO.RUКаких авторов приключенческой классики выбирают чаще всего

Каких авторов приключенческой классики выбирают чаще всего

By editor
В честь дня рождения Даниэля Дефо, сервис «КИОН Строки» провел исследование популярности книг о путешествиях среди своих пользователей. На первом месте рейтинга оказался роман Жюля Верна «Таинственный остров». Также в число наиболее предпочитаемых изданий попали «Морской волк» Джека Лондона, «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома, «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона и «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо.

«Таинственный остров» Жюля Верна, повествующий о группе людей, оказавшихся на необитаемом острове и обустраивающих там свою жизнь, возглавил список самых популярных книг о путешествиях. На второй позиции расположился «Морской волк» Джека Лондона, известный как морской роман, сочетающий в себе приключенческую прозу и психологическое напряжение. Замыкает тройку лидеров «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома, классический рассказ о путешествии по Темзе, изобилующий ироничными бытовыми случаями.

Среди прочих востребованных произведений — «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона, ставшая классической историей о пиратах и поисках сокровищ, и «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, новаторское произведение, опубликованное в 1719 году, которое положило начало жанру историй о выживании в изоляции.

Среди авторов, чьи произведения о путешествиях наиболее популярны, лидирует Жюль Верн. В первую пятерку вошли также Герман Мелвилл, Джек Лондон, Джером К. Джером и Даниэль Дефо.

