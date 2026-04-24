1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Объявлен шорт-лист Zverev Art Prize / Взгляд. Интерпретация. Позиция

zverev art - премия
Фото: пресс-служба Музея AZ

Объявлен шорт-лист ежегодной премии в области искусствоведения и журналистики — Zverev Art Prize / Взгляд. Интерпретация. Позиция.

В этом году на Премию поступило более 100 заявок. По итогам работы экспертного совета определены финалисты в четырех номинациях: «Книга о современном российском искусстве», «Статья о современном российском искусстве», «Арт-критика» и «Лекционный цикл». Имена победителей будут объявлены 9 июня на торжественной церемонии награждения.

Книга о современном российском искусстве

  • Женя Чайка / «Арт-резиденции. Как их готовить»
  • Юлия Тихонова / «Арте повера в российском художественном контексте: теория и практика»
  • Николай Полисский / «Полисский. 2000–2025»

Статья о современном российском искусстве

  • Катя Михатова / «Монро встречает Гагарина. Космические приключения в жизни и творчестве Владислава Мамышева»
  • Руслан Комадей / «Валерий Дьяченко: лидер свердловского художественного андеграунда 1960–1980-х годов»
  • Мария Конищева / «Образы традиционного китайского искусства в творчестве художников московской концептуальной школы»

Лекционный цикл

  • Курс «Краткая история музейных коллекций» / Автор — Андрей Ефиц
  • Курс «Визуальная культура древности и ее отражение в искусстве последующих эпох» / научно-исследовательский портал «Химера» / Автор — Надежда Налимова
  • Проект «Нейроуроки» / Автор — Анастасия Андреева

Арт-критика

  • Андрей Фоменко
  • Павел Герасименко
  • Екатерина Вагнер
  • Галина Поликарпова
