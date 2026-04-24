Объявлен шорт-лист Zverev Art Prize / Взгляд. Интерпретация. Позиция

Объявлен шорт-лист ежегодной премии в области искусствоведения и журналистики — Zverev Art Prize
В этом году на Премию поступило более 100 заявок. По итогам работы экспертного совета определены финалисты в четырех номинациях: «Книга о современном российском искусстве», «Статья о современном российском искусстве», «Арт-критика» и «Лекционный цикл». Имена победителей будут объявлены 9 июня на торжественной церемонии награждения.
Книга о современном российском искусстве
- Женя Чайка / «Арт-резиденции. Как их готовить»
- Юлия Тихонова / «Арте повера в российском художественном контексте: теория и практика»
- Николай Полисский / «Полисский. 2000–2025»
Статья о современном российском искусстве
- Катя Михатова / «Монро встречает Гагарина. Космические приключения в жизни и творчестве Владислава Мамышева»
- Руслан Комадей / «Валерий Дьяченко: лидер свердловского художественного андеграунда 1960–1980-х годов»
- Мария Конищева / «Образы традиционного китайского искусства в творчестве художников московской концептуальной школы»
Лекционный цикл
- Курс «Краткая история музейных коллекций» / Автор — Андрей Ефиц
- Курс «Визуальная культура древности и ее отражение в искусстве последующих эпох» / научно-исследовательский портал «Химера» / Автор — Надежда Налимова
- Проект «Нейроуроки» / Автор — Анастасия Андреева
Арт-критика
- Андрей Фоменко
- Павел Герасименко
- Екатерина Вагнер
- Галина Поликарпова