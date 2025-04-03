РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииКаким будет Дом Боровского в Уфе после реставрации?

Каким будет Дом Боровского в Уфе после реставрации?

editor
By editor
37
заглушка

Об этом рассказали эксперты Главгосэкспертизы России. Проект по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, который расположен в Уфе на улице Чернышевского, 83, получил положительное заключение. Основные задачи реставрации будут решены в комплексе с приспособлением памятника истории и архитектуры к современному использованию.

Двухэтажное деревянное здание с каменным цоколем и резными наличниками было построено в центральной части Уфы в конце 19 века. Его историко-культурную ценность также связывают с квартирой врача Боровского, где в 1900 году останавливался Владимир Ленин во время первого приезда в столицу Башкирии. В 1987 году здание впервые принято под охрану государства как памятник истории, археологии и искусства. В перечень объектов культурного наследия федерального значения «Дом Боровского» включили по Указу Президента России от 20 февраля 1995 года.

Общая площадь здания — около 561 кв. м. Планируется приспособление объекта культурного наследия под предприятие общественного питания. «Внешний облик деревянного здания полностью сохраняется, и для этого проведут полный комплекс мероприятий по реставрации фасадов. В том числе предстоят работы по переборке сруба с заменой нижних венцов, восстановление каменного цоколя, реставрация сохранившихся декоративных деревянных элементов фасада. Особую ценность представляют резные деревянные наличники с растительным орнаментом, деревянные карнизы сложной формы, а также деревянная обшивка фасада «вагонкой» с укладкой геометрическим рисунком и другие элементы, отнесенные к предмету охраны объекта культурного наследия», — рассказала главный эксперт проекта Светлана Бегинина.

Утраченные фрагменты декора будут воссозданы. Для сохранения исторического силуэта здания дымовые трубы на крыше восстановят по сохранившимся фотографиям и аналогам. И одно из главных общих требований к реставрации здания, особенно с учетом его будущего использования – это решения по пожарной безопасности. «По проекту, огнезащитная обработка по первой группе эффективности предусмотрена для всех деревянных элементов здания», — уточнила эксперт.

Застройщик – АО «Компания УфаОйл». Генеральный проектировщик – ООО «Санкт-Петербургская научно-реставрационная и проектная мастерская».

Предыдущая статья
«Маня и Груня»: Екатерина Копанова и Илья Носков в многосерийном детективе
Следующая статья
ГК «Рики» и кинопрокатная компания Вольга стали партнерами по дистрибуции полных метров о Смешариках и Фиксиках

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru