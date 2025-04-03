Каким будет Дом Боровского в Уфе после реставрации?

Об этом рассказали эксперты Главгосэкспертизы России. Проект по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, который расположен в Уфе на улице Чернышевского, 83, получил положительное заключение. Основные задачи реставрации будут решены в комплексе с приспособлением памятника истории и архитектуры к современному использованию.

Двухэтажное деревянное здание с каменным цоколем и резными наличниками было построено в центральной части Уфы в конце 19 века. Его историко-культурную ценность также связывают с квартирой врача Боровского, где в 1900 году останавливался Владимир Ленин во время первого приезда в столицу Башкирии. В 1987 году здание впервые принято под охрану государства как памятник истории, археологии и искусства. В перечень объектов культурного наследия федерального значения «Дом Боровского» включили по Указу Президента России от 20 февраля 1995 года.

Общая площадь здания — около 561 кв. м. Планируется приспособление объекта культурного наследия под предприятие общественного питания. «Внешний облик деревянного здания полностью сохраняется, и для этого проведут полный комплекс мероприятий по реставрации фасадов. В том числе предстоят работы по переборке сруба с заменой нижних венцов, восстановление каменного цоколя, реставрация сохранившихся декоративных деревянных элементов фасада. Особую ценность представляют резные деревянные наличники с растительным орнаментом, деревянные карнизы сложной формы, а также деревянная обшивка фасада «вагонкой» с укладкой геометрическим рисунком и другие элементы, отнесенные к предмету охраны объекта культурного наследия», — рассказала главный эксперт проекта Светлана Бегинина.

Утраченные фрагменты декора будут воссозданы. Для сохранения исторического силуэта здания дымовые трубы на крыше восстановят по сохранившимся фотографиям и аналогам. И одно из главных общих требований к реставрации здания, особенно с учетом его будущего использования – это решения по пожарной безопасности. «По проекту, огнезащитная обработка по первой группе эффективности предусмотрена для всех деревянных элементов здания», — уточнила эксперт.

Застройщик – АО «Компания УфаОйл». Генеральный проектировщик – ООО «Санкт-Петербургская научно-реставрационная и проектная мастерская».