Телеканал ТНТ и 1-2-3 Production объявляют о старте съёмок финального сезона сериала «Полярный»

В городе Кировск Мурманской области состоялся старт съёмок заключительной части «Полярного» производства кинокомпании 1-2-3 Production по заказу телеканала ТНТ. Пятый сезон обещает зрителям неожиданные сюжетные повороты, которые перевернут привычный ход событий с ног на голову.

Сюжет пятой части развернется в Полярном в канун Нового года. Когда уютный городок превратится в настоящую зимнюю сказку, в идеальную жизнь Вити Громова (Михаил Пореченков) постучится прошлое и неожиданные новости. Спокойствие нарушает возвращение Марины (Инга Оболдина) — бывшей возлюбленной Вити, с которой его связывают не только личные, но и преступные тайны из 90-х. Вместе с ней появляется её сын Макс (Олег Гаас).

Однако на этом сложности не заканчиваются: из тюрьмы выходит криминальный авторитет Барабуля. Он намерен вернуть утраченное и заполучить миллиард, выделенный губернатором на строительство горнолыжного комплекса. Теперь главному герою предстоит защищать свой бизнес и близких от старых врагов, которые способны пойти на все, чтобы добиться своего. Чем обернется возвращение прошлого в спокойную жизни Вити? Готов ли он рискнуть всем и сохранить то, что ему дорого?

Помимо Михаила Пореченкова, к своим ролям в сериале вернутся полюбившиеся зрителям актеры: Катерина Шпица, Мария Кравченко, Иван Охлобыстин, Ян Цапник, а также нас ждут новые известные лица. Режиссером-постановщиком финального сезона выступил Авет Оганесян.

«Сериал “Полярный” — это одна большая семья, в которой каждый год появляются новые люди и становятся её частью! В этом году и меня приняли в неё. Я давно хотел снять проект в локациях настоящей зимы, и кажется, что здесь всё сошлось. Как говорят у нас на площадке, не ты выбираешь “Полярный”, а он выбирает тебя», – говорит режиссер Авет Оганесян.

«Почти 8 лет мы посвятили работе над проектом “Полярный”. Это, безусловно, самая длинная наша франшиза и самый любимый сериал в компании. Уже этой осенью, в 2025 году, в эфире ТНТ выйдет последний сезон. Мы невероятно благодарны нашим зрителям и поклонникам проекта за то, что все эти годы они были с нами и следили за всеми приключениями Вити Громова и его большой Полярной командой. В заключительном сезоне нас ждут новые персонажи и невероятные сюжетные повороты! А вот к чему они приведут — узнаем совсем скоро. Съемки уже вовсю идут в Кировске, который за эти годы стал для нас родным городом!», – комментирует продюсер Елена Торчинская.

«Сериал “Полярный” стал для меня не просто работой, а частью жизни. За эти годы мы вместе с командой создали уникальный мир, полный ярких персонажей и настоящих эмоций. Финальный сезон обещает быть насыщенным и неожиданным, и я уверен, что зрители оценят наши старания», – делится актёр, исполнитель роли Вити Громова Михаил Пореченков.

«Работа над “Полярным” была для меня увлекательным путешествием. Моя героиня прошла сложный путь, и в этом сезоне зрители увидят ее с новой стороны. Прощаться с проектом всегда грустно, но я горжусь тем, что была частью этой истории и благодарна команде за совместную работу», — комментирует актриса Мария Кравченко, исполнившая роль Раисы.