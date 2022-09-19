В Карелии пройдет шестой фестиваль фотографии на природе Nature Photo Camp

Запечатлеть красоту природы пробовал каждый, но как сделать по-настоящему живой, профессиональный снимок, которым будут восхищаться? Искусству природной фотографии научат на фестивале Nature Photo Camp. Организаторы фото-лагеря – признанные мастера жанра – поделятся опытом с любителями и профессионалами уже на шестом фестивале, который пройдет с 22 по 25 сентября в одном из самых живописных мест нашей страны — Карельский перешеек.

«Nature Photo Camp» – лагерь для любителей природной фотографии. Участники фестиваля вместе с кураторами-профессионалами проведут несколько дней в живописной природной локации. Продвинутые фотографы смогут прокачать навыки в макро, анималистике или пейзаже, освоить ночную съемку или даже полетать на дроне в природных локациях. Для новичков-любителей организовали специальную группу: здесь их научат основам фотографии, ответят на все вопросы и помогут настроить камеру, чтобы сразу получить отличные кадры. По итогам Nature Photo Camp будет организована выставка с фотоработами участников, сделанными на фестивале.

Фестиваль Nature Photo Camp регулярно проводится с 2019 года. Он был задуман и реализован фотографами для фотографов, чтобы доказать – в России получаются потрясающие высокохудожественные кадры. Программа, насыщенная теорией и практикой, составляется командой специалистов Nature Photo Team эксклюзивно под каждый фестиваль. В дневное время будут проводиться вдохновляющие и обучающие лекции, на которых фотографы смогут обменяться опытом и научиться природной фотографии от этапов подготовки и планирования до съемки и обработки, а во время закатов и рассветов будут организованы выездные съемки на красивейшие природные локации, где вместе с экспертами участники смогут закрепить полученные знания на практике.

Карельский перешеек – северный край озёр и болот между Финским заливом и Ладожским озером. Для проведения Nature Photo Camp выбрали особенно живописное время – осенние краски, туманы, сентябрьские закаты. Участники фестиваля перенесутся из городской суеты в дремучие сосновые леса, живописные болота и бесчисленные озера с зеркальным отражением.

В 2022 году организаторы пригласили 15 выдающихся спикеров, признанных мастеров природной фотографии. В числе экспертов: Иван Дементиевский – один из наиболее известных экспертов по съёмке в Карелии, Константин Шамин – основатель Школы Первого Фото Канала и сооснователь компании-организатора фототуров Еврофототур, Юлия Втюрина – эксперт в художественной макрофотографии, член жюри, многократный победитель конкурса «Золотая черепаха», финалист GDT European Wildlife Photographer of the Year, и другие.

«На Кэмпе мы не просто учим фотографировать природу, а пытаемся научить любить её. Уважать её первозданность, ценить любое, даже крохотное её создание, видеть красоту каждого момента, понимать и оберегать её хрупкость», – комментирует Юлия Втюрина, эксперт Nature Photo Camp.

Всем участникам Nature Photo Camp будет предоставлена возможность бесплатно взять на съемку камеры, оптику, штативы, рюкзаки и фильтры. Также в рамках фестиваля можно бесплатно почистить матрицы, оптику и штативы любых брендов.

Фестиваль организован Nature Photo Team в партнерстве с Pixel 24, LSteam и университетом Синергия при поддержке медиагруппы «Красный квадрат» и научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!». Этот проект создан для вовлечения российских режиссеров и фотографов, ученых и путешественников, которые стремятся развивать принцип «осознанного отношения к природе» и рассказывают с помощью контента про природу и животных нашей страны и мира.

«Основываясь на многолетнем опыте, мы создаем лучшие условия для творчества, отдыха и общения. Комфортный отдых, вкусная еда, красивые места для съемки в лучшее время, помощь от экспертов, обмен опытом, тестирование фототехники и аксессуаров, конкурс по итогам фестиваля», – говорит Владимир Медведев, организатор Nature Photo Camp.

Фото — Владимир МЕДВЕДЕВ

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