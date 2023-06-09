КАЛИНИГРАД: На башне маяка Заливино завершена первая за 115 лет реставрация

Работы силами подрядной организации проводил музей-заповедник «Музей Мирового океана, объектом которого маяк Заливино является в 2020 года. Перечень работ согласован с региональной Службой охраны объектов культурного наследия. Проведено дополнительное усиление башни, вычинка кирпичной кладки, домастиковка кирпича, восстановление швов, очистка поверхности башни и ее идрофобизация. Также восстановлены ступени входа в домик смотрителя, северную пристройку в башню, расположенные со стороны залива (все четыре крыльца). Финансирование поступало как из средств федеральной субсидии, так и из внебюджетных источников.

Работы стартовали во второй половине марта, а 8 июня, в День маячной службы России и Всемирный день океанов обновленная башня маяка Заливино предстала перед гостями во всей красе.

«Ремонт на башне маяка проводился впервые с даты ее постройки, то есть с 1908 года. Маяк простоит еще не один десяток, а, может быть, и сотню лет. Дальнейшее развитие маячного комплекса включает создание на его территории научно-экспедиционной базы, которая включится в работу по изучению экологии залива», - отметила генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Также в начале марта 2023 г. историческую флотилию музея дополнил малый рыболовный транспортный бот. Он был перенесен из рыбацкой гавани на территорию маячного комплекса. Музей привел в порядок корпус, палубу и надстройку, изготовил киль-блоки. МРТБ в Заливино, как и СРТ-129 у Набережной исторического флота в Калининграде – заслуженные труженики моря. На малых рыболовных транспортных ботах рыбаки выходили в Куршский залив. Теперь на примере новой достопримечательности музей может рассказывать не только о рыболовецкой отрасли, но и о малом судостроении в регионе, ведь бот был построен на судостроительном заводе в Советске.

Музей Мирового океана имеет большой опыт возрождения объектов культурного наследия. Силами музея были восстановлены Королевские и Фридрихсбургские ворота, где сейчас располагаются историко-культурные центры, также под музейные цели приспосабливают и бастион «Литва».

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