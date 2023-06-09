САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Опера в особняке или секреты театра в специальном проекте

«Санктъ-Петербургъ Опера» запускает специальный проект в своем сообществе ВКонтакте, посвященный истории роскошного особняка на Галерной ул., 33, где располагается театр.

Дата выбрана не случайно. 8 июня исполняется 160 лет со дня рождения Сергея Павловича фон Дервиз (1863–1918), предпринимателя, мецената и большого поклонника музыкального искусства. Его отец в 1880-х годах барон Павел Григорьевич фон Дервиз, концессионер, строитель железных дорог и действительный статский советник, приобрел два дома № 33 и 35 по Галерной ул., но театр, музыка и искусство стали неотъемлемой частью жизни особняка именно при С.П. фон Дервизе.

В серии эксклюзивных публикаций — вертикальных видеороликах на платформе VK Клипов и статьях в сообществе театра https://vk.com/spbopera — пользователи социальной сети узнают о том, как в жилом доме появился театр всего для одного зрителя, как особняк барона фон Дервиза стал кусочком Ниццы на берегах Невы, какие сокровища хранят Мавританская и Кленовая гостиные, как французский грот стал театральным фойе и многое другое.

Исследовать загадки особняка барона фон Дервиза вместе со зрителями будет Василий Киров, ведущий телеканала «Санкт-Петербург».

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