Российские города начинают двигаться в сторону развития инфраструктуры электротранспорта

4 июня в рамках технологического фестиваля «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде состоялся круглый стол, посвященный развитию электротранспорта в России. Организатором выступила компания «STEP. Транспортные решения».

В дискуссии приняли участие директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексей Смирнов, директор департамента транспорта фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров, ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов, аналитик проекта «Энергия Москвы» Виктория Еремина, директор по данным и аналитике Whoosh Александр Березин.

Утвержденная в РФ концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года включает в себя необходимость наращивать не только его производство, но и инфраструктуру. Сейчас в России общее количество зарядных станций составляет всего 7 560, причем из них лишь порядка тысячи - быстрые точки зарядки, отметил директор департамента транспорта фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров. Среднее время сессии составляет от 54 минут при быстрой и 1 час 36 минут при медленной зарядке, что одинаково много с учетом темпов жизни современного горожанина. Однако количество уникальных пользователей все равно продолжает расти: по России оно оценивается в более, чем 19 тысяч, из них в Москве - 6 тысяч.

Так, по прогнозам аналитиков проекта «Энергия Москвы», парк электрокаров в столице, составляющий сейчас порядка 3 500 шт., к 2025 году вырастет до 70 тысяч, сообщила аналитик проекта Виктория Еремина. По сравнению с 2021 годом количество зарядных сессий выросло в 15 раз. Политику поддержки электроавтомобилей столица осуществляет с 2013 года, когда для них была введена бесплатная парковка, а их инфраструктура впоследствии была интегрирована в приложение «Московский транспорт». С 2023 года город приступил к установке ЭЗС 150 кВт и выше и зарядных хабов для коммерческого транспорта.

По словам директора по развитию компании STEP Алексея Смирнова, рост различных типов и видов мобильности на электротяге в российских городах происходит очень быстро, и развитие соответствующей инфраструктуры сейчас происходит в догоняющем режиме. Впрочем, для будущего электротранспорта необходимы не только станции зарядки, считает эксперт:

«Российские города начинают двигаться в сторону развития инфраструктуры электротранспорта, но далеко не везде они оказались готовы к его активному росту. Электротранспорт нужно популяризировать в рамках государственной программы, отвечать на часто возникающие вопросы, а будет ли электрокар работать зимой, не заглохнет ли, рассказывать о том, что электротранспорт в целом - это здоровая и выгодная альтернатива, которая экономит деньги. Да, она выглядит дорогой при покупке, на старте, но если сравнивать с автомобилем на двигателе внутреннего сгорания в долгосрочной перспективе, то обслуживание электроавтомобиля гораздо дешевле. Литр бензина стоит в среднем 55 рублей, а киловатт электроэнергии в Москве от городской зарядки стоит 0 рублей, парковка в городе для обычного автомобиля в центре порядка 400 рублей, для электротранспорта 0 рублей, транспортный налог от 2 тысяч и выше, а на электромобиль налога нет».

Как отметил ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Борисов, российский рынок электроавтомобилей активно растет. Так в 2022 году он вырос на 33 % по сравнению с предыдущим. По данным Автостата, начиная с 2022 года выбор электромобилей для россиян существенно вырос и превысил 100 различных моделей. При этом ключевыми причинами выбора россиян в пользу покупки электрокаров являются снижение расходов на топливо и перспективы роста зарядной инфраструктуры.

По мнению экспертов, первостепенной задачей для городов является перевод на электротягу общественного транспорта, например, такси и каршеринга. Алексей Смирнов обратил внимание на популярность в Нижнем Новгороде сервиса электротакси: «Электротакси можно заказать через обычные агрегаторы Яндекса, это очень удобно. Плюс в городе стоит достаточно много зарядных станций. Государственная поддержка здесь очень важна. Сейчас Минпромторг, к примеру, дает субсидии в 625 тысяч рублей на покупку или лизинг в случае, если электротранспорт используется в сфере такси или каршеринга».

Особенно бурно электротранспорт в последние годы начал развиваться в части личного микромобильного транспорта, что подтверждает статистика крупнейшего сервиса аренды электросамокатов Whoosh. По словам директора по данным и аналитике компании Александра Березина, рынок электросамокатов продолжает расти с каждым годом и потенциал его огромен. Если в Москве и Санкт-Петербурге станциями электросамокатов покрыта большая часть города, другие города в среднем покрыты лишь на 28-30 процентов.

За 2022 год, по статистике Whoosh, количество транспортных поездок на электросамокатах выросло на 85 процентов. «Самокат все чаще используется как транспортное средство первой и последней мили, — добавляет Алексей Смирнов. — Так, вы совершаете основную часть поездки, к примеру, на метро, но до места работы или жительства не ждете переполненный автобус, а берете самокат. Секрет популярности всех этих новых видов мобильности в том, чтобы найти баланс цифрового решения и всех операционных моментов, чтобы у пассажира максимально не возникало никаких проблем при пользовании или оплате: вы просто взяли и поехали».

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