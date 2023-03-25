В Минусинске отреставрируют дом купчихи Матрёны Беловой

КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на проведение работ по сохранению самого первого каменного жилого здания Минусинска - дома купчихи Матрёны Беловой, построенного в середине ХIХ века.

Сам город Минусинск еще будучи поселком был основан в 1739 году при впадении речки Минусы в судоходный проток Енисея. Первой каменной постройкой поселения был Спасский собор с прилегающей к нему богадельней, а вот первый каменный жилой дом построила в 1854 году местная жительница – купчиха Матрёна Белова. Двухэтажное кирпичное строение на ленточном бутовом фундаменте с четырехскатной железной крышей, выполненное в стиле провинциального классицизма, настолько выбивалось из общего вида «деревянной» улицы, что вскоре в народе ее стали называть Беловской.

Уже после смерти купчихи здание перешло городу, почти 40 лет (с 1881 года) в нем располагалось городское реальное училище. На первом этаже долгое время работали магазины, другие свободные помещения занимали общественная библиотека и Минусинский публичный музей. Наконец, здесь размещались городская Дума, воинская часть, школа №4, а с 1983 года - филиал Абаканского медицинского училища, вскоре ставшего самостоятельным учебным заведением. Сегодня Дом Беловой занимает Минусинский медицинский техникум.

Проектной документацией, рассмотренной местной государственной экспертизой, запланировано проведение работ по сохранению здания, признанного объектом культурного наследия регионального значения. Планируется воссоздать первоначальный вид дома, отреставрировать фасады и декор, выполнить новую внутреннюю отделку, модернизировать системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, связи и так далее.

Застройщик – КГБ ПОУ «Минусинский медицинский техникум». Генпроектировщик - ООО «ПСК «Рестюнион».

Это далеко не первый объект культурного наследия, который в последнее время планируют восстановить в Минусинске. Ранее мы писали, что в рамках подготовки к 200-летию города, которое будет в этом году, отреставрируют Усадьбу Пашенных - ценный образец крупной торгово-жилой купеческой усадьбы и памятник истории, связанный с событиями Гражданской войны. Также в Минусинске отреставрируют историческое здание гостиницы «Метрополь», расположенного рядом с Домом Беловой на улице Ленина, и дома, в котором жил и умер основатель минусинского краеведческого музея Николай Мартьянов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.