КАЛИНИГРАД: Юбилейная персональная выставка живописи и графики Владимира Михайловского

Юбилейная персональная выставка живописи и графики Владимира Михайловского посвящена 90-летнему юбилею художника. Собрание представленных полотен художника по масштабу сравнимо с программным музыкальным произведением композитора – творческая манера и виртуозное владение разными видами техники представлено широко и разнообразно. Активная творческая работа автора пришлась на последние 40 лет XX и начало XXI-го века, и выставка передает «тренд» советской и российской живописи, существовавшей на стыке времен, рассказывает реальные истории о море и его покорителях так, как этого уже никто не сумеет сделать.

Черно-белый контраст линогравюр, яркие борта маленьких СРТ (таких же, как и музейный «труженик моря» СРТ-129) в бескрайних океанах, динамичные зарисовки сцен морской работы соседствуют с городскими пейзажами, лирикой морских архипелагов и штормящим морем. Но главная страсть автора — переменчивый мир воды, изображенный с потрясающей достоверностью. Небо, воздух, тончайшие брызги волн, корабли и люди, готовые противостоять стихии. «Участвуя в рейсах, вживаешься в движение волн на холсте так, что кровь, те самые девяносто процентов воды в теле вступают в резонанс, реагируя на ритмику волнения на картине, словно пробуждаются прагены тех времен, когда жизнь зарождалась в морях», — говорил об истории создания картин сам художник.

Музей Мирового океана и Владимира Михайловского связывает долгое сотрудничество. Владимир Михайлович — один из первых членов «Клуба друзей музея», в фондах находятся более 50 его произведений, и большую часть автор передал в дар музею.

Владимир Михайлович Михайловский (7 ноября 1932, Ленинград) – художник-живописец, график, мастер монументально-декоративного искусства. Житель блокадного Ленинграда. В 1949-1957 гг. учился в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной на факультете монументально-декоративной живописи. С 1957 живет в Калининграде: приглашен для работы в художественные мастерские города. В 1963 был в творческой командировке на судах рыболовного флота в Северной Атлантике. С 1965 — член Союза художников СССР, с 1992 — член Союза художников России, действительный член Петровской академии наук и искусств. Более 10 лет возглавлял Художественный совет Калининградской организации Союза художников России.

Выставка работает в ВЦ «Пакгауз» с 14 октября.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.