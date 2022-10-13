Государственный музей Востока приглашает на выставку «География украшений Афганистана и Пакистана»

С 18 октября в Государственном музее Востока открыта выставка «География украшений Афганистана и Пакистана».

Небольшая экспозиция призвана продемонстрировать зрителям удивительное богатство и разнообразие культуры многочисленных народностей Афганистана и частично Пакистана на примере наиболее ярких и привлекательных предметов быта – украшений. Этот регион на протяжении веков был в самом центре процессов расселения народов, создания и падения государств и насаждения религий, являясь камнем преткновения для сильных мира сего. Неудивительно, что за века здесь сформировалась особенно пестрая этническая карта, а границы расселения народов вовсе не совпадали с политическими, что обеспечило и культурную общность, и удивительное многообразие вариаций.

Зрители увидят массивные ожерелья пуштунов, бисерные нашивки белуджей, лаконичные украшения нуристанцев, таджикские и узбекские изделия, массивные туркменские амулеты и покрытые чернью уборы хазарейцев. Отдельный блок представлен продукцией ювелиров Мултана в технике выемчатой эмали.

Представленные на выставке украшения как правило относятся к XX веку, так как более ранние предметы после многолетнего использования и реставраций часто шли на переплавку и не сохранились. В последние десятилетия XX века произошло существенное падение качества изделий, и многие мастера уехали из Афганистана, что делает представленные на выставке объекты уникальными образцами умирающей или потерянной традиции.

Экспозиция построена таким образом, чтобы дать возможность зрителю сравнить отдельные части ювелирного убора представительницы каждой из народностей в рамках общих по назначению групп: наголовные украшения, серьги и подвески, кольца в нос, нашивки на одежду, амулеты, браслеты и перстни, всего более 60 предметов.

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