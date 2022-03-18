КАЛИНИНГРАД: каждый школьник теперь сможет послушать орган в Кафедральном соборе в любой день бесплатно

Без органа и органной музыки наш город представить невозможно. Орган — часть культуры этого места. Уже на протяжении 22 лет в Калининграде проходит Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева — одно из крупнейших в мире состязаний по этой специальности.

В Кафедральном соборе находится самый большой органный комплекс в стране. Он состоит из большого и малого хорового органов. У него 8525 труб, 122 регистра. Аналогов этому инструменту в России нет. Тысячи туристов устремляются в город ради органного концерта здесь. Концертов проходит рекордное количество — 784 в год, и это не только орган, но главным образом — конечно, он. Гений места.

Возможность «общаться» с гением в любое время есть у всех калининградцев. Мы же хотим пойти дальше и создать еще более комфортные условия для посещения концертов — в частности, для детей.

Теперь органный мини-концерт будет бесплатным — для группы детей до 35 человек ежедневно. Заявки от учебных заведений будут приниматься на сайте Кафедрального собора sobor39.ru (раздел «Новости»). Мы предоставим возможность выбрать удобный день для посещения и создать группу из учеников разного возраста. Время останется одинаковым для всех — 14.00. Для тех, кто учится в первую смену, это будет завершением дня, для второй — только началом. Так каждый ребенок получит возможность познакомиться с грандиозным инструментом. И, какое бы место в расписании ребенка концерт ни занял, ясно одно — он скорее всего станет ярким впечатлением.

Новым культурным опытом во взаимодействии с городом и целым миром.

Записаться на участие в проекте можно, кликнув на слово «Попробуй!» на главной странице сайта sobor39.ru.

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