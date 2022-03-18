Группа КОПЕНGАGЕН выпустила «Феникса» на волю

Петербургская группа КОПЕНGАGЕН выпустила новый полноформатный альбом «Феникс». Это двухчастная мультижанровая работа о перерождении в периоды падений и кризисов с отсылками к образам литературных персонажей, героев легенд, культурным и общесоциальным трендам наших дней. Антиутопия в современных декорациях. Первая глава включила в себя трилогию одноимённых EP, синглы «Сезон дождей» и «Одиссея», а также «Интро» с цитатой Ганса Христиана Андерсена, под которое команда уже несколько лет выходит на сцену на своих концертах. Вторая — экспериментальная — инструментальные версии песен. За 2,5 года с момента первого релиза коллектив серьёзно доработал музыкальную составляющую, и для «большого Феникса», как его называют сами участники группы, был создан новый мастеринг. Так песни, записанные в разное время на разных студиях и с разными техническими возможностями, встали в единую звуковую линию.
«Феникс — это образ бесстрашия перед любыми поражениями, ошибками, потерями, — рассказывает один из лидеров команды Антон Корсюков. — Это абсолютно нормальные события в жизни любого человека, и важно, подобно птице Феникс, собрать себя с пепелища, подняться с колен, и, опираясь на печальный опыт, не бояться менять себя, своё личное пространство и систему ценностей для достижения поставленных или абсолютно новых целей, которые также могут появиться в процессе такого «перерождения».
Над песнями из альбома в разное время работали три звукорежиссёра. Роман Харюков, который делал миксы для группы, начиная с 2017 года, сводил первую и последнюю части. Анна Ануфриева — вокальный продюсер КОПЕНGАGЕН — работала над двумя песнями со второй части — «Основной инстинкт» и «Дориан Грей». Также она сводила синглы «Сезон дождей» и «Одиссея». Композиция «Кай» была создана при участии одного из звукорежиссёров группы «Ленинград» Сергея Шпуля. Мастеринг делал «патриарх пост-продакшна нашей страны» Борис Истомин. Струнные в песнях «Ложь» и «Одиссея» записала Гуля Наумова — руководитель струнной секции проекта «Симфоническое Кино», сотрудничает с такими командами, как «Сплин», «Полюса», Animal ДжаZ, Optimystica Orchestra и др.
«Мы пишем социальные тексты, но не радикальные, без призывов, стараемся быть не прямолинейными и самостоятельно не отвечать на возникающие в песнях вопросы, — говорит Антон. — Мы обращаем внимание на изъяны окружающих людей, самих себя, российской социальной парадигмы и мировой общественности в целом, сеем зерно этой проблемы в умы, создаём почву для размышлений, а дальше уже каждый через мысли и эмоции отвечает на эти вопросы, находит определённый смысл и сам решает, что с этим всем делать дальше. Мы скорее группа социального созерцания и размышления, нежели социальных лозунгов и баррикад. Кто-то считает это слабостью, но мне кажется, что самое важное — это мыслительные процессы и честные эмоции, ответственность перед самим собой и поиск истины в ответах на вопросы. Именно сейчас, в такое непростое время, многие общественные изъяны лезут наружу, и их можно легко разглядеть». Песня «Феникс» вошла в официальный саундтрек к сериалу «Мастер», а минутный отрезок «Одиссеи» попал в «Универ: 10 лет спустя». Сейчас команда занята на съёмках видео на композиции «Кай» и «Одиссея». Ранее был представлен клип на «Феникса», акустический лайв на «Ложь» и студийное музыкальное видео на «Сезон дождей». В апреле КОПЕНGАGЕН сыграет несколько акустических сетов, большие концерты запланированы на конец года.
Альбом доступен на всех цифровых площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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