Концерт по мотивам мюзикла «Республика ШКИД» состоится на Новой сцене на Чистых прудах

2 июля в 17.00 на Новой сцене на Чистых прудах состоится концертное исполнение музыкального материала премьерного мюзикла «Республика ШКИД». Актеры труппы ДМТЮА исполнят номера из спектакля, который был разучили в мае и июне этого года.

Премьера мюзикла в двух действиях «Республика ШКИД» по повести Г. Белых и Л. Пантелеева состоится 29 и 30 октября 2022 года на Новой сцене Детского музыкального театра юного актёра при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Премьера приурочена к 95-летию со дня издания повести и к 100-летию со дня создания школы имени Достоевского. Автором либретто спектакля «Республика ШКИД» является известный поэт, детский писатель, драматург – Лев Григорьевич Яковлев. Режиссер – постановщик спектакля — Александр Федоров, заслуженный артист РФ, лауреат премии Правительства России в области культуры, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства.

Мюзикл «Республика ШКИД» в постановке ДМТЮА будет показан не только в Москве, но и в других городах России для юных зрителей, в том числе и для детей – сирот и детей из малообеспеченных семей.

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