«С любовью к женщине»: группа «Земляне» выступила на концерте для жителей Северного Тушино

Легендарный музыкальный коллектив выступил на мероприятии, организованном для жителей муниципального округа Москвы Северное Тушино.

С начала года «Земляне» уже неоднократно радовали россиян своими выступлениями. Они принимали участие в живых концертах и на мероприятиях в формате онлайн. Для москвичей рок-группа исполнила всеми любимые легендарные композиции, прославляющие любовь к Родине и мужественность. Их песни узнаваемы с первых аккордов и способны согреть любое сердце.

Коллектив был основан в советском Ленинграде и с тех пор подарил миру множество оригинальных и уникальных композиций. Именно «Земляне» стали первыми профессиональными музыкантами в стране, добавившие имени группы приставку «рок», определившую их неповторимый стиль. За более чем 40 лет коллектив приобрёл статус легендарного, активно давал концерты для россиян во всех уголках страны.

«Земляне» — гвоздь программы для любого праздника. Их выступление на концерте в Северном Тушино стало отличным подарком для гостей мероприятия. Зал был наполнен зрителями — жителями Северного Тушино. На концерт «С любовью к женщине» были приглашены учителя, медики, почётные жители района, а также многодетные семьи и пенсионеры.

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