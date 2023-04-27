КАЛИНИНГРАД: Летний сезон начинается с фонтанов Музея Мирового океана

На Набережной исторического флота Музея Мирового океана пока их всего пять. Их внешний вид и мощность отличаются, но все они неизменно пользуются успехом посетителей разных возрастов. О чем идет речь? О фонтанах музея, которые совсем скоро, 28 апреля, традиционно первыми в городе откроют новый летний сезон.

Главным фонтаном открытой территории остается спасенный музеем «Путти» работы скульптора Станислауса Кауэра. Сегодня он является одним из самых популярных объектов ландшафтного парка «Старый порт» и неизменно привлекает внимание гостей. Но так было не всегда.

До этого скульптурной композиции с милыми ангелочками пришлось немало попутешествовать. Фонтан за более чем столетнюю историю менял адрес четыре раза, несколько десятилетий стоял во дворе портовой больницы, в плачевном состоянии был передан музею, отреставрирован и впервые открыт в 2011 году.

Интересно, что количество фонтанов на территории музея прибавится после открытия корпуса «Планета Океан». Новый фонтан будет обустроен рядом с входной группой.

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