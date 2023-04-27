КАЛИНИНГРАД: Летний сезон начинается с фонтанов Музея Мирового океана

0
37

На Набережной исторического флота Музея Мирового океана пока их всего пять. Их внешний вид и мощность отличаются, но все они неизменно пользуются успехом посетителей разных возрастов. О чем идет речь? О фонтанах музея, которые совсем скоро, 28 апреля, традиционно первыми в городе откроют новый летний сезон.

сезон фонтанов

Главным фонтаном открытой территории остается спасенный музеем «Путти» работы скульптора Станислауса Кауэра. Сегодня он является одним из самых популярных объектов ландшафтного парка «Старый порт» и неизменно привлекает внимание гостей. Но так было не всегда.

До этого скульптурной композиции с милыми ангелочками пришлось немало попутешествовать. Фонтан за более чем столетнюю историю менял адрес четыре раза, несколько десятилетий стоял во дворе портовой больницы, в плачевном состоянии был передан музею, отреставрирован и впервые открыт в 2011 году.

Интересно, что количество фонтанов на территории музея прибавится после открытия корпуса «Планета Океан». Новый фонтан будет обустроен рядом с входной группой.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяИОТ-траектория успеха
Следующая статьяВ Дмитрове в рамках проекта «Театральный поединок» состоится «Встреча чемпионов»

Похожие статьиПредоставлено автором