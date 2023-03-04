Фестиваль современного искусства «Территория. Магадан» объявляет афишу и открывает набор на профессиональную программу

С 9 по 15 июня в Магадане в третий раз пройдет фестиваль современного искусства «Территория. Магадан» – проект, призванный содействовать развитию культурной жизни Восточной Сибири и Дальнего Востока. Его совместно реализуют Фонд развития культуры и современного искусства «Территория», Московский музей современного искусства (ММОМА) и крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс».

Фестиваль откроет спектакль-концерт «ФРИДА», в котором актриса Дарья Мороз и аккордеонист-виртуоз Петр Дранга в сопровождении музыкантов симфонического оркестра Магаданского музыкального и драматического театра проводят зрителей сквозь все краски творчества художницы, освещая жизнь и события через переписку и воспоминания Фриды Кало и Диего Риверы, а также через поэзию Федерико Гарсиа Лорки.

В рамках театральной программы фестиваля пройдет показ философско-комедийного спектакля Мастерской Брусникина «ДЫРЫ» о трудовых буднях человека. Состоится танцевальный спектакль «Почему я танцую» от фестиваля Context. Diana Vishneva, в котором хореограф Александра Фролова рассматривает эволюцию танцевальной техники как метафору развития человека. Будет представлен спектакль, номинированный в 2023 году на премию «Золотая Маска», режиссера Полины Кардымон «Детство. Коромысли. Глава 3» – совместный проект Международного театрального фестиваля «Толстой» (Тула) и Лаборатории современного искусства (Новосибирск).

Ярким событием фестивальных дней станет PUBLIC TALK «КОСМОС И ТЕАТР», на котором актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации и арт-директор фестиваля «Территория. Kids» Юлия Пересильд расскажет о своей жизни в театре, работах в кино и необычной командировке в космос.

Центральное место в программе фестиваля займут показы спектаклей-победителей восьмого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», который проходит в регионах присутствия золотодобывающей компании «Полюс». В этом году впервые наряду с участниками из Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей к конкурсу присоединились театры Хабаровского края. Конкурсный отбор проведет экспертный совет: театральный критик Роман Должанский, актриса театра и кино Юлия Пересильд, театровед Юлия Клейман, театровед и руководитель литературно-драматической части Хабаровского ТЮЗа Анна Шавгарова.

Параллельно с театральными показами режиссеры из Мастерской Брусникина вместе с актерами местных театров представят в Магадане читки избранных пьес из шорт-листов российских драматических смотров.

Специально к фестивалю фонд «Территория» совместно с режиссером Александром Шумилиным, создателем независимого молодежного театра «Немхат» (Пермь), подготовят спектакль-променад, который пройдет в парке «МАЯК» – самом масштабном общественном пространстве Магаданской области.

Закроет фестиваль театрально-музыкальный вечер «Ловля бабочек в ночное время» заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Чонишвили, где прозвучат произведения композитора и пианиста Олега Белова, лауреата конкурса композиторов им. Д. Д. Шостаковича, автора саундтреков ко многим российским фильмам и сериалам.

Впервые в этом году профессиональная программа «Территория. Магадан» станет открытой для молодых специалистов сферы культуры и искусства из регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Профессиональная программа – важная составляющая проектов Фонда развития культуры и современного искусства «Территория». Она адресована широкому кругу театральных деятелей – от актеров до художников по костюмам и гриму. И молодые специалисты, заинтересованные в создании своих творческих проектов, могут подать заявки на участие в программе фестиваля «Территория. Магадан».

Победителей конкурса через Open Call отберет экспертный совет фестиваля, они получат возможность приехать и принять участие в серии творческих встреч, обсуждений и паблик-токов с практиками и теоретиками современного искусства, режиссерами, ведущими театральными деятелями и художниками, среди которых Юлия Пересильд, Петр Дранга, Сергей Чонишвили, Полина Кардымон, Юлия Клейман, Екатерина Якимова, Александр Шумилин и другие (финальный состав спикеров формируется).

Специально для этого расширен грантовый фонд конкурса «Полюс. Золотой сезон». Всем, прошедшим отбор в профессиональную программу фестиваля, будут возмещены расходы на перелет. Подать заявку на участие в профессиональной программе необходимо по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7p66x2vsKmsbxV8F6dqvdcjNh7aZPGOdN9FMXW7nHSD1LCQ/viewform?usp=sharing

На фестивале «Территория. Магадан» Московский музей современного искусства (ММОМА) представит в Магаданском областном краеведческом музее фотографический проект, посвященный явлению передачи и осмысления информации в социуме. Выставка будет сформирована на основе собрания ММОМА – из работ, которые отражают различные стороны коммуникационных процессов в обществе. Выставка откроется 9 июня и продлится до 20 августа. Куратор – Ольга Турчина.

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