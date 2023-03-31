КАЛИНИНГРАД: Музей Мирового океана представил масштабное географфити

Калининградские художники завершили работу над созданием портрета Ивана Крузенштерна – русского мореплавателя, возглавившего в 1803-1806 гг. первое русское кругосветное плавание, а также изображением барка, который носит имя знаменитого моряка. Проект «Географфити», который в Калининградской области реализуется впервые, осуществлен при поддержке Русского географического общества. Работы стартовали в последней декаде марта, а их завершение приурочено к дню рождения музея, который ежегодно отмечается 12 апреля.

«Имя Ивана Крузенштерна неразрывно связано и с нашим регионом, ведь Калининград – порт приписки знаменитого учебного парусного судна, названного в честь русского мореплавателя. И мы очень рады, что РГО поддержало идею создать такой мурал на территории музея. Мы постарались не только рассказать о герое, но и передать сам дух морских походов, чтобы каждый зритель почувствовал свежий ветер, зовущий уже новые поколения исследователей вперед, к новым горизонтам. Приглашаем всех оценить новую достопримечательность, которая поддерживает одну из важнейших миссий музея – укреплять связь поколений, передавать опыт и знания будущим морякам», - отметил заместитель генерального директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Денис Миронюк.

Узнать больше об Иване Крузенштерне можно на выставке «Spe Fretus. Доверяющий надежде» на борту НИС «Витязь». Также на музейной набережной можно увидеть шлюпку и двигатель знаменитого барка «Крузенштерн».

«Географфити» — всероссийский проект Русского географического общества. С 2016 года РГО размещает тематические рисунки в городах нашей страны. Арт-объекты уже есть в Москве, Смоленске, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе, Уфе и других городах. Среди изображений — портреты путешественников и исследователей, а также граффити, созданные по мотивам фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Калининград вошел в список городов в результате конкурсного отбора в прошлом году. Заявку подавало региональное отделение РГО, которое с 2022 года ведет свою деятельность на базе федерального музея-заповедника «Музей Мирового океана». Председателем Калининградского регионального отделения РГО является генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

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