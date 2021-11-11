«Страницы ратной истории»: в Музее Московских стрельцов РВИО открылась новая постоянная экспозиция

Музей Московских стрельцов расположен в белокаменных палатах XVII века, где соединяются четырехсотлетняя история дома и его хозяев с историей стрелецкого войска и основ ратной службы.

Новый экспозиционный проект «Страницы ратной истории» посвящен образованию стрелецкого войска и внутреннему домашнему быту стрелецкой слободы с середины XVI по конец XVII века. Выставка рассказывает о военных реформах первых Романовых и знакомит со Стремянным приказом московских стрельцов. Также внимание экспозиции уделяется упразднению московского стрелецкого гарнизона и участию стрельцов в событиях Великой Северной войны.

Директор Музея Московских стрельцов Елена Валерьевна Синицина и Генеральный директор компании ООО «Артефакт» (застройщик экспозиции) Мила Веденская подчеркнули уникальность новой постоянной выставки музея: «При создании экспозиции мы консультировались с коллегами-реконструкторами, обращались к архивным документам, чтобы достоверно воспроизвести каждый элемент быта и военной культуры XVII века. В ходе исторических консультаций мы сделали и для себя множество интересных открытий! Например, вы знаете, как была устроена стрелецкая слобода XVII века? Мы решили не просто рассказать о ее устройстве, но и показать гостям музея! Придя в музей, каждый посетитель сможет внимательно рассмотреть чудесный макет — историческую реконструкцию слободы, где каждое окошко, дверь дома полностью соответствуют своей исторической эпохе».

В рамках выставки представлены подлинные предметы, военно-исторические реконструкции, документы и художественные произведения. Отдельный безусловный интерес вызывают сохранившиеся до наших дней предметы быта XVII века, например, кожаный кошелек, накладки на книги, дверной замок. Этот и многие другие экспонаты для выставки предоставили Музей Москвы, Государственный Исторический Музей, Музей «Огни Москвы», Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Музей-заповедник «Коломенское-Измайлово-Люблино», Российский государственный архив древних актов. Важное место в экспозиции занимают предметы из частного собрания Сергея Афонина, ранее не демонстрировавшиеся широкой публике.

Адрес Музея Московских стрельцов – Москва, Лаврушинский переулок, д. 17, стр. 1.

Официальный сайт музея – https://www.museumrvio.ru .

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