Уникальный археологический музей в Юдиново преобразится в современный выставочный комплекс

АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на реконструкцию павильона «Палеолит» Юдиновского историко-археологического музея -филиала Брянского государственного краеведческого музея в рамках национального проекта «Культура». Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Павильон находится на улице Первомайской поселка Юдиново, первые письменные упоминания о котором датируются серединой XV века. Более того, в ХХ веке Юдиново стало известно во всем мире благодаря найденным здесь окаменелостям и поселениям первобытных людей. Сегодня главной достопримечательностью поселка является отрытый в 1986 году Историко-археологический музей, состоящий из Краеведческого музея, Художественной галереи и музея-заповедника «Палеолит». Шесть экспозиционных залов рассказывают об истории края от древности до наших дней. Также комплекс включает упомянутый законсервированный раскоп двух жилищ кроманьонца, в основании одного из которых – до 30 черепов мамонтов.

Здание «Палеолита» давно не соответствует масштабу этого уникального объекта. Поэтому в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» его реконструируют. Решения, рассмотренные экспертами местной государственной экспертизы, предполагают создание современного музейно-образовательного комплекса, способного стать объектом притяжения для российских и зарубежных туристов и ученых.

Здесь будут просторный экспозиционный и лекционный залы, фондохранилище и другие функциональные помещения. В том числе в музее обеспечат подходящий для сохранности артефактов температурный и влажностной режимы, обустроят сети отопления, водоснабжения и другие коммуникации.

Застройщик – ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области». В числе проектировщиков – ООО «Промтехзащита» и ООО «Комплекспроект».

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