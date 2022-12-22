Новосибирский Театр «Глобус» выступит партнером всероссийского проекта «ТеатровИдение»

В феврале 2023 года Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» выступит партнером всероссийского проекта «ТеатровИдение». Его цель – оказание всесторонней помощи театрам в создании и эффективном использовании всех форм театрального видео от рекламы и технических (репетиционных) записей до полноценных видеоверсий и онлайн-трансляций спектаклей.

Представители команды проекта – координатор направления по созданию творческо-технологических центров, телевизионный режиссер Владимир Бровкин и координатор проекта по формированию общего цифрового пространства для размещения и работы с театральным видеоконтентом, Владимир Ершов – побывали на площадке «Глобуса», ознакомились с театральным оборудованием, а также обсудили с руководством театра детали партнерства.

С 5 по 8 февраля театр «Глобус» превратится в творческо-технологический центр, призванный доказать на практике, что видеосъемка спектакля – это настоящее искусство. Центральное событие проекта – создание видеоверсии премьерного спектакля «Шинель» по повести Николая Гоголя в режиссуре Ивана Орлова. Режиссёр Иван Орлов поставил «Шинель» в жанре «чёрного анекдота». Спектакль ломает правила игры и выходит в жанр анекдота, однако при этом история остаётся трагичной — о невнимании, равнодушии и чёрствости.

Об особенностях своего нового спектакля в «Глобусе» он рассказал пресс-службе театра: «Важно, чтобы этот анекдот поднимал большие человеческие проблемы. И главная из них — потеря. Ядром сюжета является история человека, который потерял самое дорогое для себя и не может с этим смириться. Мы с артистами заряжены в целом „петербургскими повестями“ Гоголя, где иррациональное, фантасмагорическое начало, связанное с человеческой трагедией, будто разламывает реальность и пространство, и абсурд выходит на поверхность. Гоголевская игра, в которую он играет с читателем, позволяет нам сохранять атмосферу дурачества, причём дурачества на очень серьёзные, волнующие нас темы».

«Главное, что могут понять даже школьники: моральное унижение может убить человека или убить что-то внутри него. Эти истории всегда были, и всегда понятны, и они всегда современны. Читаешь сейчас, и очень современный язык, очень конкретные понятные истории, ситуации потрясающие просто. Гоголь всегда будет современный», — считает актёр театра «Глобус» Иван Зрячев.

Параллельно со съемочным процессом, в рамках демонстрационной сессии пройдут образовательные мероприятия двух типов: первые выстроены непосредственно вокруг процесса видеосъемки спектакля и его трансляции в интернете. Здесь слушатели наблюдают за всеми этапами и составляющими работы съемочной группы, присутствуя на площадке, получают соответствующие комментарии и разъяснения. Вторые проходят в формате мастер-классов и строятся как разбор вместе со слушателями каждой из компонент проведенной съемки. При разборе найдут отражение вопросы работы режиссера художественной съемки спектакля, осуществления видеомонтажа для трансляции, работы оператора постановщика и операторов видеосъемки, особенности работы со звуком в процессе художественной съемки спектакля, а также вопросы технического обеспечения всех процессов видеосъемки и трансляции спектакля непосредственно во время его показа на зрителя.

Кроме того, в рамках мастер-классов вниманию слушателей будет предложена информация о работе с единой цифровой платформой проекта «Театровидение», будут обсуждатся вопросы связанные с особенностями аутсорсинга при создании театрального видеоконтента и работы с ним, инструменты маркетинга необходимые в организацией процесса продвижения театрального видеоконтента. Темы демонстрационной сессии могут быть интересны как для специалистов, создающих театральный видеоконтент, так и для менеджеров, которые принимают решения о его создании и использовании.

Теоретические занятия и практика работы на съемочной площадке будут доступны не только очным участникам, они будут транслироваться в интернете. К участию приглашаются профессионалы из всех регионов страны. График работы шести секций и условия регистрации мы опубликуем позже.

Проект «ТеатровИдение» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Союза театральных деятелей Российской Федерации. Сегодня партнерами Проекта уже стали театры Москвы, Хабаровска, Иркутска, Красноярска, Рязани и других городов России.

В рамках демонстрационной сессии пройдут образовательные мероприятия двух типов: первые выстроены непосредственно вокруг процесса видеосъемки спектакля и его трансляции в интернете. Здесь слушатели наблюдают за всеми этапами и составляющими работы съемочной группы, присутствуя на площадке, получают соответствующие комментарии и разъяснения. Вторые проходят в формате мастер-классов и строятся как разбор вместе со слушателями каждой из компонент проведенной съемки. При разборе найдут отражение вопросы работы режиссера художественной съемки спектакля, осуществления видеомонтажа для трансляции, работы оператора постановщика и операторов видеосъемки, особенности работы со звуком в процессе художественной съемки спектакля, а также вопросы технического обеспечения всех процессов видеосъемки и трансляции спектакля непосредственно во время его показа на зрителя.

Кроме того, в рамках мастер-классов вниманию слушателей будет предложена информация о работе с единой цифровой платформой проекта «Театровидение», будут обсуждатся вопросы связанные с особенностями аутсорсинга при создании театрального видеоконтента и работы с ним, инструменты маркетинга необходимые в организацией процесса продвижения театрального видеоконтента. Темы демонстрационной сессии могут быть интересны как для специалистов, создающих театральный видеоконтент, так и для менеджеров, которые принимают решения о его создании и использовании.

Фото - Виктор ДМИТРИЕВ

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