Тряпичный рай

На XXXIII Международном кинофестивале «Киношок» в конкурсной программе игровых полнометражных фильмов представили картину иранского режиссёра Маниже Хекмат «Отбросы и тряпичные куколки».

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись», – как говорил английский классик. И так, и не так, – скажу я.

Ближний Восток, Передняя Азия – казалось бы далёкие от нас страны и что главнее – культуры, но всё это только на первый взгляд. В этом меня убедил фильм Маниже Хекмат.

Житьё на мусорном полигоне, а именно там обитает и пытается создать уют семейная пара (Бедохт Валиан, Мохаммад Вализадеган), не раем земным назвать никак нельзя. И тем не менее, и уют, и размеренность, и стремление обзавестись нехитрым хозяйством, домашними животными – помощниками в ведении натурального хозяйства – у пары несомненно существует. В первую очередь, у супруги.

Она же деятельна и с норовом. Муж (Элиас) напоминает большого ребёнка, впрочем, не лишённого собственных увлечений. Со всех концов свалки он тащит цветные лоскуты, из которых позже супруга будет шить кукол и продавать их. Элиас же постоянно что-то чинит (старые магнитофонные плёнки), с чем-то возится. Супруга называет его инженером, но возможно это не так (быть может, специальное образование у него имеется, или «золотые руки»). Его кабинет – обиталище отшельника, блаженного, готового много времени проводить над техническими штучками ХХ века. На плече – чёрная ворона (дивно, но иранский деревянный дом мне напомнил европейский, тот, где в сказках, посередине леса, жили волшебники, гномы, алхимики).

Жили бы современные иранские Адам и Ева себе и жили, да вот только беда постучала в их дом – свалка будет расширяться, стало быть, паре (в который уже раз) придётся искать и создавать новое жильё. Они и будут. Другой альтернативы нет. Черно-белые кадры идущей пары – жены, мужа и собаки (тоже член семьи) видит зритель в конце картины.

Она и Он умеют создавать рай там, где его создать невозможно. Но это только кажется. Где-то уже это было… Ах, да! Сцена в бане из «Запискок из Мёртвого дома» Фёдора Достоевского. Общечеловеческое и непреходяще.

Марина АБРАМОВА