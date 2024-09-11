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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Тряпичный рай

editor
By editor
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Отбросы и тряпичные куколки

На XXXIII Международном кинофестивале «Киношок» в конкурсной программе игровых полнометражных фильмов представили картину иранского режиссёра Маниже Хекмат «Отбросы и тряпичные куколки».

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись», – как говорил английский классик. И так, и не так, – скажу я.

Ближний Восток, Передняя Азия – казалось бы далёкие от нас страны и что главнее – культуры, но всё это только на первый взгляд. В этом меня убедил фильм Маниже Хекмат.

Житьё на мусорном полигоне, а именно там обитает и пытается создать уют семейная пара (Бедохт Валиан, Мохаммад Вализадеган), не раем земным назвать никак нельзя. И тем не менее, и уют, и размеренность, и стремление обзавестись нехитрым хозяйством, домашними животными – помощниками в ведении натурального хозяйства – у пары несомненно существует. В первую очередь, у супруги.

Она же деятельна и с норовом. Муж (Элиас) напоминает большого ребёнка, впрочем, не лишённого собственных увлечений. Со всех концов свалки он тащит цветные лоскуты, из которых позже супруга будет шить кукол и продавать их. Элиас же постоянно что-то чинит (старые магнитофонные плёнки), с чем-то возится. Супруга называет его инженером, но возможно это не так (быть может, специальное образование у него имеется, или «золотые руки»). Его кабинет – обиталище отшельника, блаженного, готового много времени проводить над техническими штучками ХХ века. На плече – чёрная ворона (дивно, но иранский деревянный дом мне напомнил европейский, тот, где в сказках, посередине леса, жили волшебники, гномы, алхимики).

Жили бы современные иранские Адам и Ева себе и жили, да вот только беда постучала в их дом – свалка будет расширяться, стало быть, паре (в который уже раз) придётся искать и создавать новое жильё. Они и будут. Другой альтернативы нет. Черно-белые кадры идущей пары – жены, мужа и собаки (тоже член семьи) видит зритель в конце картины.

Она и Он умеют создавать рай там, где его создать невозможно. Но это только кажется. Где-то уже это было… Ах, да! Сцена в бане из «Запискок из Мёртвого дома» Фёдора Достоевского. Общечеловеческое и непреходяще.

Марина АБРАМОВА

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