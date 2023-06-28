Легендарный автомобильный фестиваль «ЖиФест» 2023 станет двухдневным!

В Подмосковье в национальном конном парке «Русь» 5 августа стартует автомобильный фестиваль «ЖиФест», который продлится два дня. Одним из основных событий «ЖиФеста» станет дрифт-битва, где «Жигули» будут соревноваться против всех. Кроме того, посетителям будет предоставлена уникальная возможность испытать свои навыки в картинговых заездах под открытым небом, а также почувствовать адреналин во время дрифта под руководством опытных водителей на дрифт-такси.

«ЖиФест - это не только фестиваль и выставка автомобилей. Мы предложим нашим гостям стать частью автоспортивной культуры, принять участие в дрифт-битве "Жигули против всех", "прикоснуться" к кольцевым и раллийным автомобилям, получить море адреналина в дрифт-такси, а также послушать артистов, побывать на мастер-классах и посетить стенды партнёров - говорит организатор фестиваля Антон Хробостов.

Главная аллея фестиваля будет украшена самыми интересными и эксклюзивными автомобилями, которые займут место в списке лучших автомобилей России по версии «ЖиФест». Зесь можно будет найти раритетные модели или современные шедевры, которые вызовут восхищение и восторг у всех посетителей.

Ежегодно на фестивале разыгрывается автомобиль. В этом году один из посетителей уедет на ВАЗ 2107, который подготовили для розыгрыша в воскресенье 6 августа. Для участия необходимо приобрести купон на розыгрыш на официальном сайте http://vazfest.ru

«ЖиФест 2023» обещает стать незабываемым событием, где автомобили, развлечения и общение сочетаются в одном месте. Это праздник для всех, кто разделяет любовь к автомобилям и хочет испытать яркие эмоции.

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