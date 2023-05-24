Лауреаты конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» на «Музыкальном Олимпе»

28 мая в 16:00 и 2 июня в 19:00 на медиаплатформе СМОТРИМ состоится онлайн-трансляция концертов ежегодного фестиваля «Музыкальный Олимп», в которых примут участие лауреаты XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Фестиваль «Музыкальный Олимп», по традиции, пройдет в Северной столице, с 28 мая по 2 июня.

Уже 28 лет фестиваль «Музыкальный Олимп» открывает для широкой аудитории новые имена в мире классической музыки. Молодые исполнители, лауреаты престижных музыкальных конкурсов, получают возможность выступить на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга.

«Концерты «Музыкального Олимпа» – это традиционное и очень ожидаемое событие, которое ежегодно проводится в сезон белых ночей. Сейчас непростое для классических музыкантов время: пандемия, а затем сложная международная обстановка существенно ограничили возможности концертной деятельности. Поэтому в продолжении работы фестиваля мы видим свою особую социальную миссию», – подчеркнула президент фонда «Музыкальный Олимп» Ирина Никитина.

«Щелкунчики» на фестивале не впервые. В этом году в программе примут участие все девять призеров конкурса. Юные виртуозы исполнят произведения Рахманинова, Моцарта, Сен-Санса, Мендельсона, Вивальди, И.М. Гайдна, Молинелли и Сежурне.

28 мая на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга выйдут обладатели «Золотого Щелкунчика» – перкуссионистка Елизавета Грунина и пианист Даниил Абросимов, а также «Серебряные Щелкунчики» – виолончелистка Ляна Улиханян и флейтистка Элен Вирабян.

2 июня на той же площадке состоятся выступления пианистов Михаила Пироженко («Серебряный Щелкунчик») и Андрея Гончарова («Бронзовый Щелкунчик»), скрипачей Глеба Панова («Золотой Щелкунчик») и Евы Плакун («Бронзовый Щелкунчик»), а также саксофонистки Анны Геннадьевой («Бронзовый Щелкунчик»). Аккомпанировать солистам будет Симфонический оркестр Капеллы под управлением Михаила Голикова.

Даниил Абросимов

Элен Вирабян

Анна Геннадьева

Андрей Гончаров

Елизавета Грунина

Глеб Панов

Михаил Пироженко

Ева Плакун

Лана Улиханян

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