Калининград покорил кинопродюсеров из стран СНГ

​​​​​​​В начале июля РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организовало ознакомительный кинолокационный тур по Калининградской области для представителей киноиндустрии стран СНГ в рамках проекта Filming Locations in Russia. В числе локаций, которые посетили зарубежные кинематографисты: Кафедральный собор, порт, Правая набережная, заброшенная больница Алленберг, Филинская бухта и многие другие.

Продюсеры из Узбекистана, Киргизии и Белоруссии прилетели в Калининград не только для знакомства с ландшафтами и архитектурой «балтийской жемчужины», но и для профессионального диалога и обмена опытом с российскими коллегами в рамках круглого стола «Сотрудничество России и СНГ в киноиндустрии: успехи, текущие проекты и перспективы» на форуме регионального кинематографа «Новый вектор». Также в рамках форума прошла лекция под брендом ROSKINO Academy о киноиндустрии Кыргызстана.

По итогам локационного тура зарубежные кинематографисты поделились впечатлениями.

Сайора Худайбердиева, глава международного отдела Агентства кинематографии Узбекистана, продюсер:

«В Калининграде мы были впервые, и очень многие вещи нам понравились: логистика, порядок цен на инфраструктуру, и то, что существует программа рибейтов – для нас это было основное открытие. Больше всего впечатлили сами локации, особенно заброшенная больница Алленберг – она хорошо подходит для жанра военного кино. У нас планируется один проект, узбекский фильм, под который ищется подобная площадка, и, вероятно, в скором времени мы перейдем к переговорам насчет съемок в этой локации. Мы также продуктивно общались с коллегами из Белоруссии и Киргизии, кто был в команде локационного тура, – разговаривали по поводу фестивального формата. Мы пригласили их к нам на Ташкентский кинофестиваль, и планируем в дальнейшем развивать сотрудничество. Мы благодарны РОСКИНО за такую актуальную и полезную поездку».

Талантбек Толобеков, директор Государственного киноцентра «Кыргызтасмасы», член Правления Союза кинематографистов Кыргызстана:

«В Калининградской области много локаций, и каждая уникальна в своем роде: Кафедральный собор, Рыбная деревня, поселок Железнодорожный и другие. Светлогорск оказался не менее интересным городом. Понравились Филинская бухта, Центральная площадь, здание пансионата Пройссен хофф, Водонапорная башня, концертный зал «Янтарь-холл» со своим удивительным панорамным видом на море. Мне кажется, потенциал данных локаций недоиспользован. И правильно, что РОСКИНО организует такого рода локационные туры для кинематографистов. В ближайшее время Калининградская область имеет все шансы стать центром киноиндустрии Евразийского региона. К плюсам мы можем смело добавить отсутствие визового режима, очень дружелюбное отношение со стороны жителей региона, представителей региональной власти, которые понимают киноиндустрию, и вишенкой на торте является, конечно же, система рибейтов, которая успешно функционирует благодаря поддержке администрации Калининградской области, за что им отдельное спасибо. В Калининграде мы нашли партнеров для будущих проектов, сейчас мы анализируем, какие проекты мы могли бы реализовать в Калининградской области. С коллегами из Узбекистана мы планируем съемки на территории Узбекистана, а они – у нас в Кыргызстане, так что площадка форума «Новый вектор» стала для нас очень продуктивной. На форуме мы также обсуждали копродукцию с Россией. Думаю, мы скоро приедем с пакетом проектов, которые представим российским продюсерам».

Алексей Безуглый, продюсер (Белоруссия):

«Для нас очень важно расширять горизонты сотрудничества и укреплять партнерские взаимоотношения с братским народом России. За время, проведенное в нашей поездке, организованной на самом высоком уровне, мы были приятно удивлены прекрасной архитектурой города, которая дает возможности для самых широких творческих задач. Для себя отметили возможность съемок нескольких отдельных фильмов, которые сейчас находятся в разработке у нашей компании. И что важно, один из фильмов мы реализуем впервые по соглашению о сотрудничестве между странами СНГ в области совместного кинопроизводства от 2008 года. Этой реализации очень рады кинематографисты России и Беларуси. Также, представленная презентация нашего проекта заинтересовала кинематографистов из Узбекистана. Мероприятия, проводимые РОСКИНО, очень важны и ценны в наше время, так как дают возможность ознакомиться с новыми горизонтами. Я убежден, что в ближайшее время мы вновь приедем в гостеприимный Калининград для реализации взаимовыгодного сотрудничества».

Ксения Миля, продюсер, кастинг-директор (Белоруссия):

«Тур в Калининградскую область от РОСКИНО оказался очень полезным и продуктивным. Особенно понравились следующие локации: заброшенная больница Алленберг, Филинская бухта, Музей изобразительных искусств в Калининграде. Именно эти три объекта нас очень заинтересовали, и мы точно будем их рассматривать как локации под военный проект, который сейчас готовим. Планируем ближе к осени связываться с местной кинокомиссией по этому поводу. Также удалось обговорить возможное сотрудничество с узбекскими коллегами, и сейчас мы продолжаем коммуникацию».

Также в состав группы продюсеров вошли Манноб Кучкаров, эксперт по экономическим вопросам Агентства кинематографии Узбекистана; Зафар Юлдашев, директор кинокомпании «Киномания» (Узбекистан); Бахтияр Фаттахов, продюсер (Узбекистан); Андрей Голубев, продюсер, режиссер, актер (Белоруссия).

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