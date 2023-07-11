Вышел трейлер ромкома «Как звезды» с Земцовой, Ивановой, Снигирь и Месхи

В Сети появился трейлер романтической комедии «Как звезды», который выйдет на широкие экраны 17 августа. Сюжет картины разворачивается в летней Москве. Соня – начинающая актриса, а Маша озвучивает мультфильмы. Случайная встреча двух абсолютно разных девушек становится началом большой дружбы, и вот они уже вместе флиртуют на вечеринках, крутят романы с известными актёрами и даже снимаются в кино. Но на все ли они готовы пойти ради своей мечты и выдержит ли их дружба проверку на прочность?

В первой полнометражной работе режиссера Марии Лойтер снялись Наталья Земцова («Эпидемия»), Надежда Иванова («Мир! Дружба! Жвачка!»), Юлия Снигирь («Время года зима»), Гела Месхи («Топи»), Агата Муцениеце («Честный развод») и другие. Картина уже получила приз зрительских симпатий на фестивале «Дух огня» ранее в этом году.

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