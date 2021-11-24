Марк Тишман, Алексей Сухарев, Софи Елисеева, Яна Крайнова и другие звездные гости на премьере фильма «Утраченные иллюзии»

22 ноября 2021 года в столичном кинотеатре «Художественный», состоялась московская премьера фильма «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли — экранизации одноименного романа Бальзака. Показ картины был организован в рамках фестиваля, приуроченного к 112-летию кинотеатра.

Режиссёр Ксавье Джанноли

Фильм – высокобюджетная костюмная лента о взлетах и падениях тщеславного поэта впервые была представлена в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в этом году.

Юный Люсьен Шардон (Бенжамен Вуазен) — подающий надежды поэт из французской провинции 19 века, пытается прославиться и разбогатеть в Париже. Он попадает под влияние харизматичного журналиста Этьена Лусто (Венсан Лакост), который становится его проводником в закулисье богемной парижской жизни. Путь к славе и богатству провинциального поэта пролегает через постели светских дам, интриги светского общества, полезные знакомства и готовность в нужный момент продаться… Вскоре Люсьен понимает, что все мечты о красивой жизни — это лишь иллюзии. Почти получив всё, о чем грезил, ему предстоит решить, готов ли он ради этого пожертвовать своими идеалами.

В картине также сыграли: Ксавье Долан, Жерар Депардье, Сесиль Де Франс и другие.

В широкий прокат фильм «Утраченные иллюзии» выйдет в начале 2022 года, дистрибьютор картины «Белые ночи».

Среди первых российских зрителей, оценивших картину, были: певец Марк Тишман, стилист и телеведущий Алексей Сухарев, блогер Софи Елисеева, актриса Екатерина Директоренко, певица Мишель Серова, актриса Яна Крайнова, актриса Светлана Степановская, актриса Елена Николаева и другие.

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