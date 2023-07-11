Сила в нас и в наших предках. Блогер и музыкант из Белгородской области возрождает моду на любовь, семью и верность

Алексей Ковалев, также известный как KVL, непрерывно радует своих поклонников музыкальными новинками. Сегодня харизматичный и талантливый исполнитель выпустил песню «Сила в предках». Трек Алексея Ковалева – это результат глубокой рефлексии о семейных ценностях и корнях. Для исполнителя семья занимает в жизни особое место:

– У нас с супругой большая и дружная семья. Как по моей, так и по ее линии. С самого детства родители воспитывали нас в любви и благах. Доносили важную мысль: «Семья - это самое главное в нашей жизни». Именно после этих слов я выбрал нужную позицию. Семья - мой источник счастья, гармония в жизни!

Кстати, жена музыканта приняла участие в съемках клипа к песне. Это не первый раз, когда она появляется в кадре. Поклонники творчества Алексея Ковалева могут вспомнить ее по клипу «Душа русская». В этот раз она совершила настоящий подвиг, чтобы быть рядом с супругом в ответственный момент. На 9 месяце она поднималась по песчаным горам, которые были выбраны в качестве природной декорации для клипа. О ее поддержке он отзывается с большим трепетом:

– На протяжении всего моего жизненного пути, я искал поддержку от людей в своих начинаниях. Слышал тысячи мнений и советов. И сложно представлял себе свою реализацию. Задавался вопросом: «Как найти себя? Чем заняться?» 6 лет назад я познакомился с Машей, и это событие перевернуло мое сознание. Поддержка во всех начинаниях! Слова: «Ты можешь больше!», «Стоит только искренне хотеть этого», «Если не попробуешь, точно ничего не получится!» дали мне новый старт. Важно в этой жизни найти мудрого и позитивного человека.

Дата релиза «Силы в предках» очень символична для пары, ведь в День семьи, любви и верности, они также празднуют третью годовщину свадьбы:

– 8 июля - главный день в году для меня и супруги – создание нашей семьи.

Клип к песне уже появился на площадках YouTube и ВКонтакте.

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