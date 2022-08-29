КАЛИНИНГРАД: В шестой раз прошел фестиваль под открытым небом «Территория мира — Территория музыки» на Острове Канта

В последние выходные лета — 26, 27 и 28 августа — на Острове Канта в шестой раз прошел фестиваль под открытым небом “Территория мира — Территория музыки”. Почти 5 тысяч человек за три дня пришли насладиться классикой и джазом в исполнении лучших.

– Я обратил внимание, с каким удовольствием, какой радостью публика шла на фестиваль пообщаться с большой музыкой в этом замечательном месте, — заметил художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский.

Валерий Кузьмич дирижировал Капеллой в первый день фестиваля, когда за 3 часа до концерта прекратился сильный дождь и стих ветер. Небо над островом прояснилось, и жаркая погода установилась вновь — ровно на три дня на острове Канта.

Фестиваль открылся Свиданием с оперой. Гостей поприветствовала заслуженная артистка России и Татарстана Аида Гарифуллина. Вместе с Гарифуллиной на сцену вышел солист Большого театра Бехзод Давронов (тенор). Артисты выступили сольно и в дуэте, исполняя хорошо известные и любимые арии. Музыка Чайковского, Пуччини, Чаплина, Морриконе звучала в исполнении оркестра.

Второй день был посвящен творчеству великого русского классика Сергея Рахманинова, в преддверии его 150-летнего юбилея в будущем году. Лауреаты Первого Международного Конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова — 20-летний пианист Иван Бессонов и 27-летний дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Иван Никифорчин — вместе с солисткой Большого театра Анной Аглатовой вызвали бурные эмоции в зале. Никифорчина провожали аплодисментами по дороге в гримерку, рядом с Бессоновым выстроилась очередь из желающих сфотографироваться.

– Основная работа музыканта идет не за инструментом, а в голове, — делился Иван Бессонов с публикой, — Внутри меня всегда что-то звучит — симбиоз всего, что играю и о чем думаю. Ближайшая цель — сыграть Третий концерт Рахманинова. Надеюсь, скоро получится.



– Творчество Рахманинова близко каждому музыканту, — рассказал Иван Никифорчин. — Не только русскому — этого композитора любят во всем мире. В самых смелых фантазиях о том, что хотелось бы исполнить, записать — всегда возвращаешься мыслями к Сергею Васильевичу. Потому что в его музыке есть все.

Следуя принципу контрастности, в третий день фестиваля зазвучал джаз. Под открытым небом выступил старейший в стране джазовый оркестр — Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, дирижировал которым народный артист России Борис Фрумкин. Дуэт виолончели и оркестра, наблюдали за которым безотрывно, случился на пике вечера. На фестиваль «Территория мира — Территория музыки» прилетел заслуженный артист России Борис Андрианов.

– Я застал фестиваль, когда он еще проводился в стенах Собора, — рассказал Борис Андрианов. — Это, конечно, совершенно другой формат, не всякую музыку можно сыграть на открытом воздухе. Зато с погодой везет, больше людей. Лето есть лето. Жаль, что так скоро уезжаю, с удовольствием остался бы подольше: очень многое связано с этим городом.

В последнее воскресенье лета фестиваль “Территория мира — Территория музыки” завершился. Но его моменты останутся с нами надолго — в памяти и на ютуб-канале Кафедрального собора.

Фотографии: Александр Мелехов, Татьяна Окунева.

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