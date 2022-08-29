Elena Romanova представила новый сингл «Прикоснусь»

19 августа 2022 года на всех цифровых платформах появился новый сингл «Прикоснусь» от Elena Romanova.

«Это, как французская любовь. В меру трагична, до безобразия романтична и вместе с тем безрассудно таинственна. Есть в такой любви какое-то невыразимое очарование», — рассказывает о своей песне Elena Romanova.

Автор музыки и слов — давний близкий друг артистки, саунд-продюсер Дмитрий Нортман. С ним Елена работала над музыкальными проектами как в России, так и за рубежом. Потому изначально песня написана на английском языке. Но сегодня поймать смысл «Прикоснусь» могут и русскоязычные слушатели. Изабелла Третьякова создала версию на русском языке.

«Долгое время песня ждала своего часа. Настоящий винтаж. Я всегда ее очень любила и хотела однажды реанимировать: сделать русскоязычную версию, преобразить, даже немного поэкспериментировать. У меня было множество идей по звучанию. Начиная от лирического, более свойственного для меня стиля и заканчивая ритмично-эпическим вариантом — с хором, эмоцией и динамикой. Мы остановились на втором варианте. Ну что сказать, моя первая ритмичная композиция», — вспоминает Елена.

Над аранжировкой, сведением и мастерингом работали Андрей Тимонин и Геннадий Лагутин.

Обложку к синглу создала фотограф Виктория Савельева. Кстати, съемки проходили в музыкальном театре «Градский Холл», где работает певица. А хоровые партии исполнили коллеги Елены по театру.

Удивительно, но эта композиция певицы была написана 15 лет назад! Песня о любви, доказывающая, что время не способно помочь забыть.

Elena Romanova – коренная москвичка. Родилась в Женский день – 8 марта. С детства её вдохновляли ретро-музыка и черно-белые фильмы. Елена окончила художественную школу. Елена – выпускница мастерской Стаса Намина в ГИТИСе, финалистка шоу «Голос». Сегодня работает в музыкальном театре «Градский Холл». Авторский музыкальный проект Елены — это утонченный винтажный образ и музыкальный стиль, сочетающий в себе французский шик и английскую сдержанность. Жанр – Pop, Jazz, Eclectic Soul.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.