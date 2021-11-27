10 из 10! Сергей Лазарев выпустил юбилейный альбом!

26 ноября Сергей Лазарев представил новый долгожданный альбом «8». Он стал десятым доя артиста.

Над его созданием трудилась большая команда профессионалов. Олег Влади, создавший громкий хит «Я не боюсь», Gurman prod, написавший песню «Лови», Roma Kenga, автор трека «Прости меня» и другие.

Сергей признался, что каждая из песен в альбоме отражает определенный этап его жизни: в прошлом или настоящем. «Я всегда создаю музыку, которая находит отголосок в моей душе… Я счастлив, что

это отзывается миллионам моих поклонников…», – говорит Сергей.

«Цифра 8 — это символ гармонии и стабильности. Так я себя ощущаю. Я всегда создаю музыку, которая находит отголосок в моей душе, никогда не подстраиваюсь под тенденции, ищу новые творческие приемы и подход к зрителю», — говорит артист.

Новый альбом полон приятных сюрпризов: хитовые новинки, отголоски 2000-х и неожиданное воплощение уже известных треков.

Альбом «8» уже доступен на всех музыкальных стриминговых площадках. Также, альбом доступен для прослушивания на официальном сайте Сергея Лазарева – https://sergeylazarev.ru/8-lp/

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