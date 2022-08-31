Премьера программ цикла «Музыкальная Москва» состоялась на фестивале «МузАртФест» в Троицке!

В парке «Усадьба Троицкое» состоялся фестиваль«МузАртФест-2022», объединивший классическую музыку и современное искусство. Мероприятие посетили более 10 тысяч участников, для которых на 5 тематических площадках были представлены творческие постановки более 50 музыкальных и танцевальных коллективов, сольных исполнителей, искусствоведов и художников. Ведущими вечернего оперного шоу на воде выступили Мисс Вселенная и телеведущая, певица, основательница благотворительного фонда — Оксана Фёдорова и популярный певец — Максим Завидия.

Благотворительный фонд Оксаны Федоровой выступил партнером фестиваля с презентацией культурно-просветительского проекта «Музыкальная Москва», который реализуется фондом в 2022 года при поддержке Гранта Мэра Москвы. В зоне «Кинотеатра» под открытым небом состоялась премьера полнометражных телепрограмм, посвященных жизни и творчеству П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, С. С. Прокофьева, А.Н. Скрябина, а также программа, посвященная история создания главного музыкального ВУЗа России – Московской консерватории.

Зрители кинотеатра смогли не только узнать интересные факты из музыкальной истории столицы, но и пройти онлайн-квизы и выиграть памятные сувениры от фонда.

Также в рамках фестиваля состоялось награждение учащихся Троицкой школы искусств, принявших участие во Втором Международном конкурсе юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие»: Анастасии Никифоровой, получившей звание Лауреата, памятные сувениры и наушники от проекта «Поколение М» компании МТС, и ее младшего брата Александра Никифорова, получившего памятный Сертификат участника конкурса.

Детей лично поздравила Оксана Федорова, выступившая Председателем Жюри конкурса, а также Максим Завидия как амбассадор фонда. В своем выступлении Оксана Федорова отметила: ««Я очень рада, что в рамках МузАртФеста в Троицке, который приурочен к празднованию 10-летия Новой Москвы, мой фонд представляет цикл программ, посвященных музыкальной истории нашей столицы. Сегодня такие мероприятия очень важны, поскольку через творчество, музыку, современные методы коммуникации мы можем привлечь внимания широкой аудитории к музыкальному наследию великих русских классиков, а также поддержать юные таланты, которыми так богата наша страна!»

Также в течение всего фестиваля в поддержку фонда проводилась благотворительная лотерея, в которой участники могли выиграть фирменные сувениры фонда, детские книги, сладкие подарки от кондитерской фабрики «Волшебница» и бренда «0 калорий», а также бьюти-наборы от компании Mixit.

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