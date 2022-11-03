КАЛИНИНГРАД: Встреча с потомком рода Крузенштернов и презентация книги «Круг Крузенштерна»

8 ноября в 16.00 в рамках лектория Клуба «ГЕОГРАФиЯ» музея-заповедника «Музей Мирового океана» и мероприятий Калининградского областного отделения Русского географического общества в конгресс-холле Главного корпуса музея состоится лекция «Круг Крузенштерна», посвященная выдающемуся российскому мореплавателю, одному из организаторов Русского географического общества, руководителю первой русской кругосветной экспедиции Ивану Федоровичу Крузенштерну.

Лекцию проводит потомок рода Крузенштернов, врач, историк, издатель, автор-составитель серии книг об истории российских кругосветных экспедиций, член РГО и Всемирного клуба петербуржцев Алексей Вячеславович Крузенштерн. В рамках лекции будет проходить презентация новой книги об Иване Федоровиче Крузенштерне «Круг Крузенштерна». Книга рассказывает о жизни и деятельности великого русского мореплавателя. Редколлегию возглавлял президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Пиотровский. Историко-биографическое издание стало результатом долгого, кропотливого труда 35 авторов, которые скрупулёзно собрали на более чем 450 страницах все самые важные факты из военной службы, научно-исследовательской и педагогической деятельности Ивана Крузенштерна.

Выставку об Иване Крузенштерне и первой русской кругосветной экспедиции можно увидеть на борту НИС «Витязь» в экспозиции «Россия открывает океан».

Прямая трансляция встречи будет организована на популярном видеохостинге.

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