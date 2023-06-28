Рада Русских подарила музею Екатеринбурга коллекцию картин

Предприниматель, меценат Рада Русских передала в дар коллекцию картин Хорватского наива в Екатеринбургский музей. Коллекция была приобретена у Владимира Темкина за сумму в 3,5 миллиона рублей.

Всего в коллекции картин 131 полотен, из которых 19 являются настоящими шедеврами мирового искусства. При финансовом содействии Рады Русских музей осуществил покупку основных 19 произведений. Еще 112 работ и огромную библиотеку раритетных изданий и монографий по хорватскому наиву собиратель преподнёс в дар музею в качестве бескорыстного дружеского жеста и в знак плодотворного сотрудничества.

Официальное мероприятие по передаче картин состоялось 28 июня. С этого дня начинается подготовка к постоянной выставки в музее наива Екатеринбурга. Эта экспозиция станет одной из главных достопримечательностей города.

Передача коллекции в музей Екатеринбурга является важным событием для музеев России. Хорватский наив — это уникальный художественный феномен, аналогов которого, пожалуй, нет в мировом искусстве. Подарок Рады Русских позволит Екатеринбургу попасть на мировую карту и в мировой рейтинг значимых музеев. Такое событие подчеркивает значимость культурного развития Екатеринбурга и его стремление стать центром искусства и культуры.

В настоящее время сотрудники музея обрабатывают новые поступления, которые в начале следующего года будут представлены на особой выставке, посвященной этому значимому музейному приобретению, а после – включены в постоянную экспозицию Музея наивного искусства, являющегося подразделением Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

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