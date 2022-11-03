Радио «Восток FM» приглашает всех на день рождения!

12 ноября в Vegas City Hall состоится самый мощный праздничный концерт осени – «Звёзды Востока». Главные хитмейкеры радиостанции и ее слушатели вместе отпразднуют 10-летие радио «Восток FM».

Юбилей – событие, которое на Востоке принято отмечать шумно, танцевально, в звездной компании и с размахом! Именно такой праздник ждет гостей «Восток FM». В этот вечер «Звёзды Востока» засияют для всех поклонников музыки с восточными битами. Это будет по-новому ярко и очень-очень жарко!

Поздравят «Восток FM» с днем рождения топовые артисты, лучшие из лучших! Они покоряют чарты, наводят шум в соцсетях, рвут рейтинги в музыкальных сервисах. Но главное, что их объединяет – это музыка c душой Востока и большая дружба с «Восток FM». Вы много раз слышали их в эфире, пришло время увидеться!



Встречайте – «Звёзды Востока»: Ислам Итляшев, Султан Лагучев, GAYAZOV$ BROTHER$, Зара, Эльбрус Джанмирзоев, Арсен Шахунц, ELMAN, Люся Чеботина, Артем Качер, Тимур Темиров, Согдиана, Akmal’, Gazan и другие.

Сольные концерты этих артистов вызывают ажиотаж по всей стране. Специально для вас «Восток FM» соберет их в Москве на одной сцене. Такое возможно только на концерте «Звёзды Востока», и это будет невероятно!

Даже самая дикая красотка станет доброй и ласковой, когда запоет Ислам Итляшев. Эксперт по горькому вкусу любви – Султан Лагучев исполнит свои хиты так, что от восторга всем снесет крышу.

Самый известный «Бродяга» страны – Эльбрус Джанмирзоев подарит крутое выступление всем чародейкам и по жизни холостым. Арсен Шахунц порадует слух милым бандиткам и заденет тонкие струны души пацанов. Так искренне петь могут только восточные хулиганы!

На знаменитой малиновой ладе увезут на дип-хаус GAYAZOV$ BROTHER$. Эти парни, как никто другой, умеют раскачать зал, и они уже готовы поддать жару. До встречи на танцполе!

В день рождения – танцы без ограничения! Gazan напомнит парням, что за лев этот тигр. Добавит драйва вечеру и Артем Качер. После его выступления желание куражиться до зари появится у каждого.

За тысячу верст по полюшку придет к вам романтичный Akmal’ и порадует красивыми песнями, а Elman и его лирические хиты разбудят самые сильные чувства!

Расплачется не только Голливуд, но и Монако от очарования Люси Чеботиной, на Восток от Эдема позовет всех восточная красавица Согдиана, а волшебница Зара перенесет туда, где летает счастье в небе над землей!



Что может быть лучше? Желание петь и танцевать вместе со звездами весь вечер невозможно будет остановить! Заряжайте батареи на телефонах, освобождайте память – вы захотите запомнить это навсегда!

Приглашайте друзей, собирайтесь большой семьей и приходите праздновать 10-летие «Восток FM»!

«Звёзды Востока» – это самые горячие хиты от любимых артистов, невероятная праздничная атмосфера, блистательное шоу и, конечно же, самые красивые девушки и настоящие мужчины в зале. И вы среди них – 12 ноября в Vegas City Hall!

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