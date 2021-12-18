Калининградская область продолжит развитие креативных индустрий совместно с Роскультцентром

Калининградская область и Роскультцентр заключили соглашение о сотрудничестве в сфере креативных индустрий. Документ подписали губернатор Калининградской области Антон Алиханов и руководитель Роскультцентра, директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Стороны планируют взаимодействовать в деле развития креативных индустрий в Калининградской области, обеспечивать качественный рост этой отрасли, помогать профессиональному сообществу.

В рамках соглашения Роскультцентр окажет Калининградской области экспертное и методологическое сопровождение, в том числе в разработке концепций проектов, стратегий по развитию креативных индустрий в регионе, проведет образовательные мероприятия и программы.

«В силу особенностей географии и истории Калининградской области креативные индустрии стали очень заметной, яркой частью местного предпринимательского сообщества и культурной жизни региона. Мы уже выстроили несколько системных мер поддержки и площадок для коммуникаций с этим сектором и уверены, что Роскультцентр привнесёт немало полезного в эту работу», — подчеркнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Калининградская область представляет собой один из ведущих в России регионов в сфере креативных индустрий, где ведется плодотворная работа. Руководство области принимает активное участие в работе фест-форума «Российская креативная неделя», обсуждении ключевых вопросов будущего российского креативного сектора. Мы все знаем о колоссальном успехе области как площадки для съемок фильмов, о значительном росте IT-сектора в регионе. Калининградская область стала отличным примером, иллюстрирующим положительный результат совместной работы талантливых людей и власти. Мы стремимся расширить возможности развития креативного сектора, создать дополнительные меры поддержки творческой молодежи как ключевого элемента роста экономики области», — отметила Марина Абрамова.

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